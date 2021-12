Hà Nội công bố giá vé và lộ trình chi tiết 3 tuyến buýt điện đầu tiên

Theo đó, vào 8h30 ngày 2/12/2021, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội và Công ty TNHH dịch vụ sinh thái Vinbus tổ chức Lễ khai trương tuyến buýt điện đầu tiên của Hà Nội và cũng là của cả nước tại khu Depot Vinbus - Lô GS P03 - KĐT Vinhomes Smart City – quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động là cụ thể hóa chỉ đạo của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện mở thí điểm các tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố, riêng trong năm 2021 Sở GTVT được chấp thuận chủ trương mở lần lượt 3 tuyến buýt đầu tiên trong tháng 12.

Cụ thể, tuyến khai trương đầu tiên có ký hiệu tuyến là E03, với lộ trình tuyến, gồm chiều đi: Mỹ Đình (cạnh trạm Y tế phường Cầu Diễn) - Nguyễn Văn Giáp - Hàm Nghi - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái - Cầu Vĩnh Tuy - Cổ Linh - Tỉnh lộ 379 - Lý Thánh Tông - đường nội bộ Khu đô thị Ocean Park (đường Đại Dương - đường 52m - Sao Biển) - Khu đô thị Ocean Park (Điểm đỗ xe Ocean Park).

Chiều về: Khu đô thị Ocean Park (Điểm đỗ xe Ocean Park) - đường nội bộ Khu đô thị Ocean Park (đường Sao Biển - đường 52m - đại Dương) - Lý Thánh Tông -Tỉnh lộ 379 - đường dẫn đi đường Cổ Linh - Cổ Linh - Cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Hàm Nghi - Nguyễn Văn Giáp - Mỹ Đình (Cạnh trạm Y tế phường Cầu Diễn). Giá vé là 9.000 đồng/lượt

Tuyến được khai trương ngày 10/12 có ký hiệu tuyến E05, có lộ trình tuyến:

Chiều đi: Long Biên (điểm đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt - đoạn từ Hàng Than đến Hòe Nhai) - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật - quay đầu đối diện phố Hàng Khoai - Yên Phụ - Thanh Niên - Thụy Khuê - Văn Cao - Liễu Giai - Đào Tấn - Bưởi (đường dưới bên bờ sông Tô Lịch) - Cầu Giấy - Điểm trung chuyển Cầu Giấy - Cầu Giấy (đường trên ) - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Hùng - Đại Lộ Thăng Long - đường nội bộ Khu đô thị Smart City - Khu đô thị Smart City (đối diện Vincom Mega Mall).

Chiều về: Khu đô thị Smart City (đối diện Vincom Mega Mall) - đường nội bộ Khu đô thị Smart City - Đại Lộ Thăng Long - Phạm Hùng - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Điểm Trung chuyển Cầu Giấy - Cầu Giấy (đường trên) - đường Bưởi (đường bên công viên Thủ Lệ) - Đào Tấn - Liễu Giai - Văn Cao - Hoàng Hoa Thám - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - quay đầu đối diện phố Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - quay đầu tại dốc Hàng Than - Điểm đỗ xe Long Biên (điểm đỗ xe trên đường dành riêng cho xe buýt - đoạn từ Hàng Than đến Hòe Nhai). Giá vé: 7.000 đồng/lượt

Tuyến buýt được mở ngày 20/12 có ký hiệu tuyến E01, có lộ trình tuyến: chiều đi: Bến xe Mỹ Đình - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trường Chinh - Đại La - Minh Khai - Cầu Vĩnh Tuy - Đàm Quang Trung - Cổ Linh - Tỉnh lộ 379 - Lý Thánh Tông - đường nội bộ Khu đô thị Ocean Park (Đại Dương - Đường 52m - San Hô 8) - Khu đô thị Ocean Park (Điểm đỗ xe buýt).

Chiều về: Khu đô thị Ocean Park (Điểm đỗ xe Ocean Park) - đường nội bộ Khu đô thị Ocean Park (Hải Âu 2 - Sao Biển 08 - đường 52m - Đại Dương) - Lý Thánh Tông- Tỉnh lộ 379 - đường dẫn đi đường Cổ Linh - Cổ Linh - Đàm Quang Trung - Cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - quay đầu tại ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng - Bến xe Mỹ Đình. Giá vé đi hết tuyến: 8.000 đồng/lượt

Cả 3 tuyến buýt có tổng cộng 48 ô tô điện hoạt động với sức chứa 68 chỗ (bao gồm cả ghế ngồi và chỗ đứng).

Xe buýt điện có tên Green Bus do VinFast sản xuất và có xuất xứ ghi là “Make in Vietnam”. Xe buýt chạy bằng 100% năng lượng điện, hoàn toàn không phát thải, không có mùi gây say xe và không gây ô nhiễm tiếng ồn đô thị.

Hệ thống vận hành xe buýt điện được trang thiết bị nhiều công nghệ hiện đại, như hệ thống áp dụng công nghệ Internet vạn vật toàn diện để trang bị các tính năng hiện đại, tiên tiến nhất; xe được trang bị hệ thống giám sát camera hành trình, camera an ninh trong xe cũng như camera gia tăng tầm nhìn của tài xế tại sườn xe và đuôi xe, giúp tài xế quan sát ra vào bến, đón trả khách thuận tiện, an toàn.