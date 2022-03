Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Số ca tử vong có thể tăng trong thời gian tới

Chiều 17/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM đã họp giao ban với các quận, huyện và TP Thủ Đức. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết TPHCM đang quản lý hơn 100.000 F0; trong đó có gần 95.000 trường hợp điều trị tại nhà và cơ sở cách ly.

Về tình hình số trường hợp nghi mắc COVID-19 trong trường học, tuần qua, TPHCM ghi nhận hơn 44.100 trường hợp nghi mắc COVID-19, tăng so với tuần trước (gần 37.500 trường hợp). Tỷ lệ học sinh nghi mắc COVID-19 chiếm 6,4%; trong đó khối THPT là 8,9%, khối THCS là gần 7,5%, khối Tiểu học là hơn 6,6% và mầm non là gần 1,6%.

Đáng chú ý, số ca cần hỗ trợ hô hấp và thở máy xâm lấn tại TPHCM đang tăng dần lên khoảng 5-7 ca mỗi ngày và hiện thành phố đã có 97 ca phải thở máy xâm lấn.

Theo ông Tăng Chí Thượng, số ca thở máy tăng là rất đáng lo ngại vì có thể dẫn tới số ca tử vong tăng lên trong thời gian tới. Hiện nay, số ca tử vong dao động từ 1-3 trường hợp/ngày.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết qua kết quả phân tích 63 trường hợp chuyển biến nặng, TPHCM ghi nhận 60 trường hợp có bệnh nền, trong đó 6 trường hợp không biết bản thân có bệnh lý nền cho đến khi nhập viện. Gần 43% các trường hợp phải thở máy do bệnh nền, bệnh cấp tính, không phải do COVID-19 và gần 56% thở máy do COVID-19 chuyển biến nặng. Đặc biệt, chỉ có 5 trường hợp (trong số 63 trường hợp) sử dụng thuốc Molnupiravir trước khi nhập viện.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM

“Gần 67% trường hợp mắc COVID-19 nhưng không thông báo cho y tế địa phương khi biết mình mắc bệnh và không điều trị Molnupiravir trước nhập viện. Các ca bệnh nặng hầu hết thuộc nhóm nguy cơ nhưng có đến 65% chưa có tên trong danh sách người thuộc nhóm nguy cơ tại các địa phương” – ông Thượng cho hay.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lưu ý số ca F0 tại TPHCM đang ở mức cao. Số ca chuyển nặng có dấu hiệu gia tăng. Ông yêu cầu ngành y tế và chính quyền các địa phương có biện pháp để kìm chế và giảm các trường hợp bệnh trở nặng, số ca nhiễm mới…

Đánh giá chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ đã đạt kết quả, tuy nhiên Phó Chủ tịch Dương Anh Đức lưu ý vẫn còn tình trạng người có nguy cơ cao chưa được phát hiện, chỉ đến khi nhiễm bệnh và nhập viện điều trị thì ngành y tế mới phát hiện. Ông đề nghị ngành y tế phối hợp với các địa phương thực hiện quyết liệt hơn chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ, nhất là đợt cao điểm Chiến dịch bảo vệ nhóm có nguy cơ cao nhất – người trên 65 tuổi, có bệnh nền - trong những người có nguy cơ.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng yêu cầu các địa phương tăng cường nắm bắt địa bàn, đẩy mạnh chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao và cập nhật cơ sở dữ liệu kịp thời. Cùng với đó, tiếp tục phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà nhằm đẩy nhanh bao phủ vắc xin, cập nhật cơ sở dữ liệu về tiêm vaccine, số lượng F0, F0 đã khỏi bệnh... và cần ứng dụng công nghệ thông tin để giảm tối đa các thủ tục, tránh phiền hà cho F0.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ cập nhật các bộ tiêu chí, lưu ý đến tính khả thi và sự phù hợp với tình hình mới.

Ông yêu cầu Sở Công Thương và các sở, ban ngành liên quan cùng các địa phương tiếp tục đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định thị trường, xử lý triệt để các trường hợp ghim hàng, tăng giá, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.