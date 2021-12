Giải thưởng Ngôi sao Xanh 5 lần xướng tên 'Bố già'

Trong đó đáng chú ý nhất là diễn viên kiêm MC Trấn Thành, với việc là nhà sản xuất của bộ phim Bố già cũng như đồng đạo diễn (Cùng Vũ Ngọc Đãng) và là diễn viên chính của bộ phim (Vai Ba Sang), Trấn Thành đã có tới 3 hạng mục giải thưởng của Ngôi sao Xanh mùa này. 2 hạng mục còn lại mà Bố già giành được là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Tuấn Trần và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Lê Giang.

Chia sẻ trên sân khấu khi liên tiếp nhận giải thưởng, Trấn Thành cho biết: “Không thể tin trong một đêm nhận được nhiều giải thưởng như vậy, rất cảm ơn BTC Ngôi sao Xanh đã trao cho đoàn làm phim Bố Già rất nhiều vinh dự và hạnh phúc thế này. Cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật, các cô chú anh chị trong nghề đã yêu thương và dành giải thưởng này cho Trấn Thành và ekip”.

Ngoài sự lên ngôi của Bố già, năm nay Ngôi sao Xanh cũng ghi nhận sự cố gắng và thăng hoa của nhiều nghệ sỹ trẻ. Trong đó ở Hạng mục Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất đã dành cho Tiến Hoàng (Vai Khoa – Phim Võ sinh đại chiến) và Kaity Nguyễn (Vai Lý Linh – Phim Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả).

Ở hạng mục web drama, bộ phim Về nhà ăn Tết đã đoạt giải Ngôi sao Xanh, 2 diễn viên là Minh Dự và Hồ Bích Trâm đã giành giải Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc nhất cũng ở hạng mục này. Nam diễn viên Minh Dự không giấu được sự xúc động khi vượt qua những đối thủ mạnh không kém, anh chia sẻ: “Đã rất lâu rồi Minh Dự nghĩ mình không có duyên với các giải thưởng và cũng không có cơ hội làm Web Drama cho mình. Vì thế khi nhận được lời mời từ anh chị đồng nghiệp, Minh Dự luôn cố gắng để làm tốt nhất vai diễn. Hôm nay chắc hẳn ba mẹ Minh Dự cũng theo dõi và có thể nhìn thấy được dấu ấn cho sự cố gắng trong nghề diễn của con. Xin cảm ơn rất nhiều”.

Ở hạng mục Truyền Hình, kết quả chung cuộc giải Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Thạch Kim Long và Việt Hương. Nữ danh hài bày tỏ: “Việt Hương rất bất ngờ và hồi hộp khi nhận giải thưởng này trong suốt hành trình cả năm vừa qua. Cảm ơn khán giả đã yêu mến Việt Hương và yêu mến phim truyền hình để Việt Hương có thể nhận được giải thưởng ngày hôm nay”.

Danh sách các bộ phim đoạt giải thưởng Ngôi sao Xanh 2021:

Giải cho phim web drama :

1. Nam diễn viên phim web drama xuất sắc nhất: Minh Dự

2. Nữ diễn viên phim web drama xuất sắc nhất: Hồ Bích Trâm

3. Phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Về nhà ăn tết

4. Phim web drama hay nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Chuyện xóm tôi

Giải cho phim ngắn trên nền tảng Tiktok :

1. Phim ngắn trên nền tảng tiktok được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Cái nồi cũ

2. Phim ngắn trên nền tảng tiktok hay nhất do hội đồng bình chọn: Outside the door

Giải thưởng hạng mục phim truyền hình :

1. Phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Vũ điệu giữa bầy sói

2. Phim truyền hình Việt Nam xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Dương thế bao la sầu

3. Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất: Nguyễn Quang Minh

4. Gương mặt truyền hình triển vọng: Lý Bình

5. Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Thạch Kim Long

6. Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn Việt Hương

7. Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Đoàn Minh Tài

8. Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Đàm Phương Linh

Giải thưởng hạng mục phim truyền hình nước ngoài:

1. Bộ phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất: Cuộc đua tình ái

2. Giải nam diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: RRahul Sudhir

3. Giải nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất: Helly Shah

Giải thưởng hạng mục điện ảnh:

1. Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Trấn Thành

2. Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Bảo Tiên

3. Gương mặt điện ảnh triển vọng do hội đồng bình chọn: Gi A Nguyễn

4. Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Tuấn Trần

5. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Lê Giang

6. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Kaity Nguyễn

7. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Tiến Hoàng

8. Sáng tạo xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Diệp Thế Vinh

9. Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Vũ Ngọc Đãng - Trấn Thành

10. Phim điện ảnh Việt Nam xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn: Bố già