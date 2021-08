Giả công an để thông chốt kiểm dịch, đi đòi nợ

TPO - Để được qua chốt kiểm dịch tiện cho việc đi đòi nợ, Hoàng Anh Tú mang trang phục Công an nhân dân với quân hàm thượng úy. Tú sau đó bị phát hiện giả công an nên bị lực lượng chốt kiểm dịch khống chế đưa về trụ sở.

Ngày 28/8, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hoàng Anh Tú (20 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi giả công an, sử dụng giấy tờ giả và đi lại trong thời gian giãn cách xã hội.

Trước đó, tại chốt kiểm dịch đường Quốc lộ 13, thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra giấy tờ của 1 nam thanh niên mặc trang phục Công an nhân dân cấp hàm thượng úy, mang bảng tên Đỗ Hoàng Anh Tú, số hiệu 619-449 lưu thông qua chốt.

Tú tại cơ quan công an

Các giấy tờ và công cụ liên quan đến trong người Tú bị thu giữ

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng này không xuất trình được giấy chứng nhận Công an nhân dân mà chỉ xuất trình 1 giấy phép lái xe tên Đỗ Hoàng Anh Tú số 700110192258 và 1 CMND tên Đỗ Hoàng Anh Tú số 285724596; ngoài ra phát hiện thêm 1 CMND tên Đỗ Hoàng Minh Khải số 285730579. Nghi vấn giấy tờ giả, lực lượng chức năng đã mời đối tượng trên về trụ sở Công an phường Phú Hoà để làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng tên thật là Hoàng Anh Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Đối tượng này khai nhận đang làm cho một công ty tài chính trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM). Tú khai đã mua trang phục công an và giấy tờ giả qua mạng xã hội với mục đích thuận tiện cho việc đi qua các chốt kiểm dịch để thu hồi nợ cho công ty tài chính.

Mở rộng điều tra, Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp với Công an phường Tam Bình, TP.Thủ Đức khám xét nơi ở của đối tượng Tú đã thu giữ thêm 1 bộ trang phục Công an nhân dân, 1 bộ hàm cấp bậc trung úy và 1 mũ kê pi Cảnh sát giao thông.

Làm giả thẻ công tác phòng chống dịch để tự do ‘thông chốt’

Ngày 28/8, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Phương Lan (SN1984, ngụ ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Lan làm giả thẻ tổ công tác phòng chống dịch

Ngày 21/8, khi bị Tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 xã Gia Kiệm yêu cầu kiểm tra giấy tờ đi đường, Lan đã xuất trình "Thẻ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19". Nghi ngờ đây là giấy tờ giả, Công an huyện Thống Nhất đã điều tra, xác minh.

Bước đầu, Lan khai, để được đi qua các chốt kiểm soát dịch dễ dàng, Lan đã dựa vào mẫu thẻ phục vụ công tác phòng chống, dịch bệnh COVID-19 của xã Gia Kiệm (đã hết hạn), rồi cắt 1 mảnh giấy hình chữ nhật có kích thước 9,3 x 5,5 cm từ bìa giấy màu xanh, sau đó dùng bút bi đen, thước kẻ để kẻ khung và tự viết các dòng chữ: “Thẻ phục vụ công tác phòng chống dịch”.

Sau đó, Lan dùng sơn móng tay màu đỏ bôi lên nắp chai nước suối rồi đóng đè lên góc tấm thẻ giả cho giống con dấu của UBND xã. Lan dùng tấm thẻ giả này để được đi lại qua các chốt kiểm soát, phòng chống dịch ở địa phương.