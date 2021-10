Gặp lại Hồng Diễm-Hồng Đăng trong phim nối sóng ‘Hương vị tình thân’ tối nay

Cặp đôi vàng Hồng Diễm-Hồng Đăng xuất hiện trong “Mátxcơva-Mùa thay lá” với những cảm xúc thổn thức, day dứt của hai người yêu cũ chưa khi nào vơi nỗi nhớ mối tình đầu đẹp đẽ, lãng mạn.

Phim kể về chuyện tình giữa Minh (Hồng Đăng) và Phương (Hồng Diễm) từng có mối tình lãng mạn, sâu sắc nhưng dang dở vì biến cố. Nhiều năm qua đi, họ tình cờ gặp lại nhau giữa Mátxcơva. Rung động của cuộc tình đẹp và dang dở năm xưa trỗi dậy, nhưng đủ thứ danh phận, trách nhiệm lại níu chân họ. Kết thúc phim để lại sự day dứt nhưng cũng rất đời. Đây cũng là một trong những phim xoáy sâu về tình yêu của những người trưởng thành.

Trước đó, nhà sản xuất xác nhận do điều chỉnh lịch phát sóng nên phim dự kiến lên sóng ngay sau “Hương vị tình thân” là “Phố trong làng” chưa lên sóng ngay. Thay vào đó, khán giả xem lại “Mátxcơva-Mùa thay lá”. Bộ phim do đạo diễn, NSND Trọng Trinh thực hiện tại Nga, chiếu trên VTV dịp Tết nguyên đán 2017. Phim còn quy tụ Việt Anh, Phương Anh và cả NSND Trọng Trinh.

Đạo diễn Trọng Trinh từng nhận định phim ngôn tình này đậm chất Nga. Không chỉ cảnh quay, mùa thu lá vàng, những công trình kiến trúc nổi bật mà âm nhạc Nga cũng tràn ngập bộ phim này. Phim chiếu khung phim Tết chỉ dài 4 tập, nhưng mỗi tập lên tới gần 50 phút, vì lẽ đó các tập phim sẽ được chia nhỏ các số tập khi lên sóng VTV1 từ 28/10.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, sau khi phát sóng hết phim “Mátxcơva-Mùa thay lá”, bộ phim dài tập “Phố trong làng” của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Mai Hiền thực hiện sẽ lên sóng khung phim 21h tối thứ Hai tới thứ Sáu hằng tuần trên VTV1. Lí do lùi lịch chiếu liên quan tới tiến độ sản xuất bộ phim này. Phim được thực hiện trong quá trình giãn cách, tại vùng ngoại thành Hà Nội với nhiều khung cảnh đặc trưng của đồng bằng Bắc bộ.

Phố trong làng” không chỉ là bức tranh nông thôn đa màu sắc, còn là câu chuyện của Nam-một cảnh sát hình sự- được điều động về miền quê đảm nhận chức danh công an xã. Đây cũng là chủ trương lớn đưa lực lượng chính quy về xã. Vai Nam do diễn viên Anh Tuấn thủ diễn. Đây là lần đầu anh vào vai chiến sĩ công an.