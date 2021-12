Em gái của trụ cột tuyển Thái Lan là thiên thần điện ảnh xứ Chùa vàng

Tipnaree Weerawatnodom hiện đang là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất của làng điện ảnh Thái Lan. Cô đã đóng vai chính trong một số bộ phim hàng đầu, trong đó từng có rất nhiều phim được săn đón tại Việt Nam như "Who are you", "Friendzone"...

Tipnaree sinh tại Phra Nakhon Si Ayutthaya vào ngày 1/7/1996. Với gương mặt thanh lịch, xinh đẹp và cũng không kém phần quyến rũ, nữ diễn viên này được mệnh danh là "thiên thần của điện ảnh Thái Lan".

Cô đã liên tục kiếm về những vai hot nhất trong 2-3 năm qua. Năm 2020, cô đã nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất châu Á của Asian Television Awards (giải thưởng đã có thâm niên gần 20 năm).

Narubadin và em gái

Tipnaree kém anh trai Narubadin hai tuổi, người đang là hậu vệ phải trụ cột của Thái Lan ở AFF Cup 2020. Narubadin đã thể hiện rất tốt kể từ vòng bảng, chiếm vị trí chính thức từ tay Tristan Do. Từ đầu giải, anh đá 5/7 trận của tuyển Thái Lan và thi đấu trọn vẹn 180 phút ở 2 trận bán kết với Việt Nam.

Với sải chân dài cùng khả năng theo người rất rát, anh đã khiến những cầu thủ giàu kỹ thuật như Công Phượng, Faris... "tắt điện" khi đối mặt. Kỹ thuật và tốc độ tốt cũng giúp anh tạo đột biến khi tham gia tấn công. Narubadin đã có 3 kiến tạo từ đầu mùa, là một trong số các hậu vệ in dấu giày vào bàn thắng nhiều nhất giải.

Anh xuất sắc em thì xinh đẹp, diễn xuất giỏi. Có thể khẳng định rằng anh em nhà Weerawatnodom thật tài sắc vẹn toàn.

Anh em nhà Weerawatnodom khi còn bé