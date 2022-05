Đường cứu nạn 200 tỷ đồng vẫn ngổn ngang sau 10 năm thi công

Dự án đường giao thông cứu hộ, cứu nạn tả ngạn sông Con có tổng mức đầu tư gần 216 tỷ đồng do huyện Anh Sơn (Nghệ An) làm chủ đầu tư được phê duyệt năm 2010. Dự án có chiều dài hơn 13,7km, nhằm kết nối đồng bộ hệ thống giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đây cũng là tuyến đường phục vụ cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân vùng tả ngạn sông Con khi có thiên tai xảy ra.