Diễn viên truyền hình: Nhiều vẫn thiếu

Nhẵn mặt khung giờ vàng

Doãn Quốc Đam là gương mặt không hề xa lạ với khán giả phim truyền hình. Anh từng tham gia nhiều dự án đình đám như “Lặng yên dưới vực sâu”, “Quỳnh búp bê”, “Người phán xử”, “Sinh tử”, “Mê cung”, “Hướng dương ngược nắng”, “Hồ sơ cá sấu”, “Hương vị tình thân”...? Đặc biệt, thời gian này, nam diễn viên tham gia cùng lúc cả hai bộ phim đang được khán giả quan tâm là “Thương ngày nắng về” và “Phố trong làng”.

Diễn viên Doãn Quốc Đam chấp nhận cạo đi mái tóc lãng tử để tạo dấu ấn cho nhân vật trong phim “Phố trong làng”

Ở “Phố trong làng” (phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 21h00 trên kênh VTV1), Doãn Quốc Đam vào vai Mến “trọc”, một nhân vật ngổ ngáo, cục súc, thích làm loạn ở xã Tân Xuân, quanh năm rượu chè, mắng con, đánh vợ. Sang phim “Thương ngày nắng về” (phát sóng vào 21h30 tối thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư trên kênh VTV3), anh lại hóa thân thành chàng trai Đông Phong lãng tử, hào hoa với trái tim yêu đầy lãng mạn. Không phủ nhận khả năng biến hóa và nỗ lực làm mới của nam diễn viên sinh năm 1988 như cạo trọc đầu ở phim này rồi lại đội tóc giả ở phim kia? nhưng việc anh phủ sóng giờ vàng cả 5 ngày trong tuần vẫn khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.

Lưu Duy Khánh khiến khán giả không khỏi “chóng mặt” khi cùng lúc vào 2 vai công an trong 2 bộ phim cùng lên sóng giờ vàng

Dù có duyên với nhiều vai phụ nhưng Lưu Duy Khánh là gương mặt không hề xa lạ khi xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như: “Người phán xử”, “Hoa hồng trên ngực trái”, “Hãy nói lời yêu”, “Trở về giữa yêu thương”, “Hướng dương ngược nắng”...? Thời gian này, anh cùng lúc xuất hiện trong cả hai bộ phim đang lên sóng là “Mặt nạ gương” và “Phố trong làng”. Đặc biệt, cả hai vai diễn đều là hình tượng chiến sĩ công an.

Nếu như trinh sát An trong “Mặt nạ gương” là lính hình sự chuyên đuổi bắt tội phạm thì vai Hoàng trong “Phố trong làng” lại là anh công an xã, chuyên giải quyết những công việc hành chính và những câu chuyện xoay quanh bối cảnh nông thôn, xóm làng. “Với An, tôi xây dựng nhân vật có nét lạnh, quyết đoán, mạnh mẽ và sắc bén trong từng hành động, lời nói. Còn với Hoàng, tôi xây dựng một nhân vật hoạt bát, năng động, vui vẻ, cười nhiều, dễ gần”, nam diễn viên trẻ chia sẻ khi được hỏi làm thế nào để khán giả không bị lẫn giữa hai nhân vật. Tuy nhiên, việc anh thường xuyên xuất hiện với trang phục công an ở cả hai phim, lại “mở kênh nào cũng thấy” khiến khán giả không khỏi “hoa mắt chóng mặt”.

Trước đó, nhiều gương mặt của “vũ trụ phim ảnh VTV” cũng từng xuất hiện trong hai phim phát sóng cùng lúc như Việt Anh trong “Hướng dương ngược nắng” và “Hồ sơ cá sấu”, Quỳnh Kool trong “Hướng dương ngược nắng” và “Hãy nói lời yêu”.

Không phát sóng cùng lúc thì lại “phim trước xuất hiện, phim sau cũng có mặt”, như: Việt Anh, Mạnh Trường, Hồng Đăng, Thanh Sơn, Hồng Diễm, Thu Quỳnh, Phương Oanh, Lương Thu Trang, Đình Tu.? Việc lặp đi lặp lại dàn diễn viên không chỉ khiến khán giả phát ngán mà đôi lúc còn nhầm lẫn bởi mới thấy nam diễn viên này yêu nữ diễn viên nọ, mà hôm sau thì lại thấy cũng nam diễn viên này theo đuổi một cô khác. Với những bộ phim cùng đề tài tình cảm gia đình hiện đại lại càng khó phân biệt khi diễn viên chỉ thay đổi quần áo, đầu tóc, còn tính cách vẫn na ná nhau.

Nhiều vẫn thiếu

Việc được mời đóng phim liên tục là vinh dự nhưng cũng là áp lực, gánh nặng với các diễn viên. Cùng lúc tham gia hai bộ phim truyền hình, một vai chính một vai phụ khiến một nữ diễn viên trẻ gần như lao lực. “Ngày nào tôi cũng quay từ sáng sớm cho đến tối muộn, thậm chí có những hôm phải quay từ 7 giờ sáng hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Phải đuổi theo lịch quay liên tục của cả hai phim khiến tôi gần như không có ngày nghỉ. Việc đáp ứng giờ giấc của đoàn phim đã vất vả, việc nhập vai rồi lại “thoát xác” để hai vai diễn mang hai màu khác nhau khiến tôi không ít lần bị stress”, cô chia sẻ.

Nam diễn viên Thanh Sơn cũng cho rằng, diễn xuất là công việc sáng tạo, đòi hỏi cảm xúc thăng hoa, bởi vậy sau mỗi phim, người diễn viên nên có quãng nghỉ để làm mới, tái tạo năng lượng cho vai diễn tiếp theo. Đó là lý do sau bộ phim “11 tháng 5 ngày”, anh quyết định nghỉ ngơi và chưa nhận dự án mới. Nữ diễn viên Phương Oanh và Thu Quỳnh cũng cho biết họ đang tạm nghỉ để “xả vai” sau bộ phim nặng tâm lý “Hương vị tình thân”.

Không thể phủ nhận những năm gần đây, phim truyền hình Việt đang dần khởi sắc và khẳng định vị thế khi số lượng phim lên sóng tăng mạnh, nhiều bộ phim gây được tiếng vang, tạo dấu ấn trong lòng người xem, nhất là giữa thời buổi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, các nhu cầu giải trí của mọi gia đình gần như giới hạn ở màn ảnh nhỏ. Nhu cầu phim tăng lên đã tạo áp lực cho các nhà sản xuất phim. Nhịp độ sản xuất nhanh, nhiều phim trong tâm thế vừa quay “cuốn chiếu” vừa phòng dịch, mà vẫn phải đảm bảo chất lượng, khiến các đạo diễn phải chọn giải pháp an toàn bằng việc chỉ mời loanh quanh vài gương mặt diễn viên quen thuộc.

Nhiều đoàn phim nỗ lực tìm cách gỡ khó bằng việc mời thêm các nghệ sĩ thế hệ trước trở lại màn ảnh như NSND Thu Hà, NSƯT Phạm Cường (“Hướng dương ngược nắng”), Quách Thu Phương, NSƯT Võ Hoài Nam, Tú Oanh (“Hương vị tình thân”), NSƯT Hoàng Hải (“Hãy nói lời yêu”), NSND Ngọc Lan, NSND Mạnh Cường (“11 tháng 5 ngày”), NSND Lan Hương, NSND Trung Anh, NSƯT Thanh Quý (“Thương ngày nắng về”)?

Việc kết hợp diễn viên hai miền Nam - Bắc cũng góp phần mang lại làn gió mới mẻ cho phim truyền hình. Những cái tên như Khả Ngân (“11 tháng 5 ngày”), Ngọc Lan (“Mặt nạ gương”), Quốc Trường (“Về nhà đi con”), Xuân Nghị (“Nhà trọ Balanha”), Nhan Phúc Vinh - Diễm My (“Tình yêu và tham vọng”)... đã thực sự chiếm được tình cảm của khán giả trong hành trình ra Bắc đóng phim.

Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những giải pháp tạm thời. Nhiều chuyên gia làm phim cho rằng phim truyền hình Việt vẫn cần có một lực lượng diễn viên mới hơn, trẻ trung, tài năng để phục vụ khán giả. Theo biên kịch Đông Hoa, những gương mặt mới nếu tâm huyết, nỗ lực diễn xuất, phù hợp với nhân vật vẫn có thể tạo ra tác phẩm gây chú ý với khán giả. Điển hình như sự thành công của phim “Nhà trọ Balanha”. Đạo diễn Nguyễn Khải Anh đã mạnh dạn trao cơ hội tỏa sáng cho dàn diễn viên trẻ, mới toanh và đầy tiềm năng như Xuân Nghị, Trần Nghĩa, Quỳnh Kool, Trần Vân, Công Dương, Bích Ngọc? Dù họ chưa được nhiều khán giả biết đến nhưng đã tạo nên một “Nhà trọ Balanha” hấp dẫn, đầy lôi cuốn.

Số lượng diễn viên được đào tạo trong các trường điện ảnh chuyên nghiệp hàng năm hiện nay khoảng hơn 30 chỉ tiêu mỗi khóa học cho lớp Diễn viên Kịch, Điện ảnh - truyền hình. Không quá ít, nhưng cái khó cho các đoàn làm phim là số người làm nghề và trụ lại với nghề không nhiều. Một nhà sản xuất nhận định: diễn viên trẻ bây giờ thiếu sự nghiêm túc và yêu nghề như các thế hệ trước, mới đi đóng vài phim, nhận vài vai phụ đã chê cát sê thấp, nhiều người cố tham gia một bộ phim chỉ để lấy tên tuổi về bán hàng online hoặc đi đóng quảng cáo.

Năm 2021, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) bắt đầu lên kế hoạch mở các lớp đào tạo diễn viên truyền hình để tìm các gương mặt mới. Theo đó, các học viên sẽ được đào tạo bài bản bởi những nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn nổi tiếng đã làm nên những bộ phim được đông đảo khán giả yêu thích. Đặc biệt, ngay trong quá trình đào tạo, học viên còn được trải nghiệm thực tế khi có cơ hội tham gia các dự án phim lớn của VTV sản xuất. Điều này mở ra hy vọng cho khán giả về một thế hệ gương mặt “vàng” tiếp theo cho màn ảnh nhỏ.