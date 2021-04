Đi làm căn cước gắn chíp, người dân Bình Chánh được miễn vé xe buýt

TPO - Hỗ trợ người dân ở các xã xa của huyện, Công an huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh đã tổ chức những chuyến xe buýt đưa đón người dân đi làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Tất cả chi phí, vé xe đều được miễn phí cho người dân...

Trong những ngày qua, Công an TPHCM cho biết, thực hiện ‘chiến dịch’ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) và các quận, huyện đã có nhiều ý tưởng, cách làm hay để hỗ trợ người dân thuận tiện trong việc đi lại làm căn cước. Trong đó, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với hợp tác xã vận tải tổ chức những chuyến xe buýt miễn phí chở người dân đến làm căn cước.

Từ sáng sớm, các con đường trên huyện Bình Chánh đã tấp nập những chuyến xe buýt. miễn phí vé, chở người dân đi làm CCCD. Bà Trần Thị Bé (người dân xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) nay đã 73 tuổi, không thể đi lại làm thủ tục một mình.

Công an huyện Bình Chánh đã tổ chức những chuyến xe buýt đưa đón người dân đi làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nên dù biết công an triển khai cấp CCCD gắn chíp điện tử đã mấy tháng nay nhưng bà vẫn chưa đi làm được. Nay được Công an huyện Bình Chánh tổ chức hỗ trợ xe buýt đưa đón đi làm thủ tục, bà cảm thấy rất vui mừng.

Tại điểm cấp căn cước, người dân được đo thân nhiệt trước khi vào làm.

“Hoàn cảnh gia đình tôi đơn chiếc, con cái bận đi làm nên muốn làm giấy tờ gì phải đi xe ngoài mà bản thân đã lớn tuổi nên cũng khó khăn”, bà nói.

Cũng như bà Bé, ông Nguyễn Văn Toàn ngụ cùng xã rất phấn khởi khi được bố trí đi xe buýt miễn phí làm căn cước.

“Từ nhà tôi tới Công an huyện hơn 20km, nếu công an không hỗ trợ xe buýt đưa đón thì phải nhờ con cháu chở đi làm rất bất tiện. Cũng mong thời gian tới công an tổ chức thêm nhiều chuyến xe nữa để đưa bà con thuận lợi hơn khi đi làm CCCD”, ông Bé mong mỏi.

Huyện Bình Chánh có khoảng 350.000 người thuộc diện làm CCCD gắn chíp điện tử.

Hiện tại, ngoài các địa điểm cấp CCCD cố định, các tổ di động, Công an TPHCM đưa vào 2 xe cấp CCCD lưu động với hệ thống máy móc hiện đại, có thể di chuyển đến khu vực “vùng sâu, vùng xa” của thành phố.

Theo thống kê của Công an huyện Bình Chánh, địa phương có khoảng 350.000 ngàn người thuộc diện làm CCCD gắn chíp điện tử. Xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, Ban chỉ huy Công an huyện đã đưa ra ý tưởng tổ chức những chuyến xe buýt miễn phí chở người dân đến làm thủ tục.

Ngay sau đó, Công an huyện Bình Chánh cùng các hợp tác xã vận tải hành khách phối hợp đưa người dân từ các xã xa của huyện đưa đón đi làm căn cước.

Theo Thượng tá Khấu Dũng Tiến, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh, từ khi triển khai đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại. Về phía công an huyện cũng chủ động trong việc xếp lịch làm thủ tục cấp CCCD. Do đó, tiến độ độ làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử được nâng lên rõ rệt.

Trong ‘chiến dịch’ cấp CCCD lần này, Công an TPHCM được giao chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 30/4/2021 hoàn thành việc cấp CCCD cho hơn 4,1 triệu người trong diện cấp CCCD. Công an TPHCM bố trí cán bộ chiến sỹ luân phiên liên tục cấp phát từ 7 giờ đến 22 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật, ngày lễ.

Ngoài ra, tùy đặc thù địa bàn các đơn vị sẽ chủ động linh hoạt thời gian có thể từ 6 giờ đến 23 - 24 giờ để đảm bảo phục vụ người dân. Đồng thời, tại Công an TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện bố trí ít nhất 2 điểm lưu động tổ chức cấp CCCD cho công dân trên địa bàn.

Hiện tại, ngoài các địa điểm cấp CCCD cố định, các tổ di động, Công an TPHCM đưa vào 2 xe cấp CCCD lưu động với hệ thống máy móc hiện đại, có thể di chuyển đến khu vực “vùng sâu, vùng xa” của thành phố, những địa bàn có nhiều người cao tuổi, đi lại khó khăn để làm thủ tục cấp căn cước cho người dân.