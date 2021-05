Đại tướng Tô Lâm: Đảm bảo an toàn bầu cử cho dù âm mưu phá hoại rất lớn

TPO - Tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử, ngày 18/5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, đến nay, công tác an ninh trật tự, an toàn cho bầu cử cơ bản được bảo đảm, không có vấn đề gì phức tạp, cho dù âm mưu, ý đồ phá hoại rất lớn.

Mỗi điểm bầu cử đều có cán bộ công an

“Theo phản ánh của các địa phương về chuyện phá hoại bầu cử chủ yếu những chuyện lặt vặt, so với kỳ bầu cử nhiệm kỳ trước ít hơn rất nhiều… Tất cả lực lượng công an được triển khai, mỗi điểm bầu cử đều có một cán cán bộ công an, vừa bảo vệ, đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật, đặc biệt là ngày trọng điểm 23/5”, Đại tướng cho hay.

Về danh sách cử tri, theo Bộ trưởng, có nhiều biến động, những người thường trú, tạm trú, người vãng lai số lượng rất lớn, nhất là ở những nơi có dịch. Bộ trưởng khẳng định, chắc chắn danh sách cử tri được niêm yết có biến động, nếu các điểm bầu cử, các tổ bầu cử không bám sát, dễ dẫn đến hai tình trạng:

Một là, có những người vãng lai không được tham gia bầu cử theo quy định. Thứ hai là những người được niêm yết danh sách cử tri nhưng không có mặt ở nơi đó để thực hiện quyền bầu cử.

“Trước 24 giờ bầu cử, danh sách cử tri này phải được đảm bảo để mọi người dân được thực hiện quyền bầu cử”, Đại tướng Tô Lâm nói, đồng thời cho rằng, danh sách cử tri phải sát thực tế.

Cho đến nay, các công việc triển khai đều đáp ứng yêu cầu, nhưng theo Bộ trưởng, ngày 23/5 là ngày “rất dễ sơ hở”, dễ bị cho là vi phạm quy định bầu cử, rồi chuyện thành tích, hay một người đại diện bỏ phiếu cho cả gia đình…

Đại tướng Tô Lâm lưu ý, vào ngày 23/5, cố gắng chấp hành đúng quy định pháp luật. Dù trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều khó khăn, nhưng nếu làm ẩu, vi phạm luật sẽ ảnh hưởng đến ngày bầu cử chung của cả nước.

Bộ trưởng Quốc phòng: Tính cả phương án mưa lũ chia cắt

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đưa ra ba vấn đề cần lưu ý. Từ thực tế đi giám sát ở những địa bàn khó khăn, theo ông Giang, ngày bầu cử sắp đến có thể liên quan yếu tố khí hậu, thời tiết, mưa lũ và sạt lở. Do vậy, phải tính đến phương án thời tiết không thuận lợi cho từng địa phương, để có thể ủy quyền cho địa phương tổ chức làm sao cho phù hợp.

“Các tỉnh biên giới phía Bắc, nếu mưa lũ thì giao thông bị ngăn cách rất nhanh. Có thể cắt cả làng, kể cả Tây Nguyên, hay vùng sâu, vùng xa. Tôi đề nghị nghiên cứu. Địa phương phản ánh, tôi cũng nói, phải có sự tính toán, bởi chưa chắc đến 19h, hòm phiếu được đưa ra để kiểm phiếu đâu. Cũng chưa chắc đưa được hòm phiếu vào cho vài chục cử tri…”, Tướng Giang cho hay.

Theo Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng có hơn 100 đơn vị tổ chức bầu cử ở tỉnh Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, đã bầu cử sớm từ 4/5 tới nay. Ông Giang cho rằng, vùng dịch cũng nên tính toán để có phương án phù hợp, vì sợ đúng đến 23/5 sẽ không hoàn thành được đầy đủ trọn vẹn.

Bộ trưởng cũng lưu ý đến việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để vận động cử tri đi bầu cử, tránh trường hợp một người bầu cho nhiều người.

Đại tướng cũng đề nghị nghiên cứu, tính toán từng loại hình cụ thể dân số, phân bố dân cư trong từng địa bàn. Như Hà Nội, nhà ở chung cư, đến vận động dễ, nhưng địa bàn miền núi như Bắc Kạn, đi 5-7 cây số mới có một làng, dăm bảy hộ gia đình.

Bộ trưởng cũng cho biết, quân đội cũng chỉ đạo lực lượng quân sự kết hợp với dân quân tự vệ, tổ chức chính trị xã hội giúp cùng với lực lượng công an. Công an 1 người, dân quân 2 người để đảm bảo, nhưng cũng phải tính đến phương án an toàn.

“Ngày bầu cử, tôi cũng giao cho lực lượng vũ trang làm nòng cốt để thực hiện. Kể cả trên biên giới, chúng tôi tăng cường các lực lượng để bảo vệ, tăng cường lực lượng tuần tra. Không chỉ tuần tra một lần mà nhiều lần, nhiều tầng, sử dụng lực lượng của các quân khu, quân chủng, đơn vị đứng chân trên địa bàn chứ không chỉ riêng lực lượng biên phòng”, Thượng tướng cho hay.

Về dịch bệnh COVID-19, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, luôn sẵn sàng huy động lực lượng giúp cho các địa phương.

“Nếu địa phương nào cần thì thông báo cho Bộ Quốc phòng, bất cứ thời điểm nào cũng sẵn sàng. Mong địa phương có thông tin sớm để chúng tôi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ, để đảm bảo chúng ta thực hiện ngày bầu cử cho thật tốt”, Bộ trưởng cho hay.