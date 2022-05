Cô gái bước ra khỏi vùng an toàn, giành học bổng du học đi nhiều nước

Sáng chế bầu ngực giả

Khi còn là sinh viên năm 2, Mẫn Tuệ đã có mối quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực dệt bền vững và cô bạn đã nghiên cứu về triển vọng của tre như một loại sợi bền vững. Nghiên cứu này được Thương vụ Ý lựa chọn là 1 trong 4 bài báo xuất sắc nhất và tài trợ toàn phần cho chương trình tập huấn tại Ý vào năm 2017. Qua cuộc hành trình này, Tuệ đã có cơ hội quý giá để quan sát ngành dệt may qua một lăng kính rộng lớn hơn và chuyên nghiệp hơn.

Nguyễn Phương Mẫn Tuệ nổi tiếng ở Trường ĐH Bách khoa TPHCM với tài săn học bổng

Đến năm 2018, nhờ những hoạt động nổi bật về môi trường, Mẫn Tuệ được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi nhằm mục đích hành động vì cộng đồng và tăng cường kỹ năng lãnh đạo tại Singapore từ Quỹ quốc tế Temasek. Đầu năm 2019, nhờ những cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong ngành dệt may (mục tiêu số 3 của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững), cô bạn đã giành được cơ hội học tập tại Canada trong một học kỳ với tất cả các khoản phí được đài thọ theo chương trình SEED của chính phủ Canada.

Cuối năm 2019, Mẫn Tuệ tiến hành đề tài nghiên cứu nhóm về thiết kế bộ sản phẩm áo ngực và bầu ngực giả cho phụ nữ Việt Nam sau phẫu thuật đoạn nhũ, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng và những diễn giả, quan khách tham gia trong các hội nghị, hội thảo và các cuộc thi.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Tháng 10/2020, sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Dệt may, Mẫn Tuệ đầu quân cho tập đoàn Fast Retailing nhưng vẫn tiếp tục tìm học bổng thạc sĩ, trị giá gần 50.000 Euro. Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật dệt may, do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Theo kế hoạch, Mẫn Tuệ sẽ bắt đầu học kỳ đầu tiên chương trình thạc sĩ tại Bỉ vào tháng 9/2022. Các học kỳ tiếp theo sẽ ở Tây Ban Nha, Nhật Bản hoặc Thụy Điển... Tuy nhiên, mục tiêu của cô gái trẻ không dừng ở chương trình thạc sĩ mà mong muốn có cơ hội trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ trong lĩnh vực dệt may. “Em dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình và tự tin thử thách bản thân trên nhiều chặng đường phía trước…”, Mẫn Tuệ chia sẻ.

Mẫn Tuệ chinh phục thử thách khi bước ra khỏi vùng an toàn

Mẫn Tuệ khuyên các bạn trẻ: "Nếu thật sự muốn học tập lên cao, cần vạch kế hoạch cụ thể và đặt thời hạn cho từng kế hoạch. Cần nghiêm túc, kỷ luật mới có động lực và đủ cố gắng để vượt qua sức ì của bản thân, nhất là việc hoàn thành hồ sơ xin học bổng dễ gây uể oải với nhiều người”, Mẫn Tuệ chia sẻ.

Theo cô, quá trình hoàn thiện hồ sơ xin học bổng của mỗi người khác nhau, có người vài tháng nhưng cũng có người cả năm trời. Mẫn Tuệ không nộp hồ sơ vào nhiều chương trình để có phương án dự phòng như lời khuyên của nhiều người mà tập trung toàn lực tìm hiểu kỹ chương trình nào phù hợp với mình để dốc sức chinh phục. " Khi xác định được chương trình phù hợp với mình, em đầu tư toàn bộ sức lực cho duy nhất chương trình đó”, Mẫn Tuệ chia sẻ.