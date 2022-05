Chảo chống dính có nguy cơ gây ung thư ?

Chảo chống dính nướng bít tết rất ngon, nhưng nhiệt độ cao quá sẽ dễ sinh ra chất khí độc hại.

Các chuyên gia có xu hướng đồng ý rằng, bản thân chảo chống dính không phải là một vấn đề, lớp phủ của nó được coi là không độc hại. Ngay cả khi bạn ăn phải những mảnh nhỏ của nó, cũng không sao cả.

Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại rằng, khi chảo chống dính đun quá nóng, lớp phủ PTFE bắt đầu phân hủy và sẽ giải phóng một loạt các khí độc hại. Trong một số trường hợp hiếm hoi, hít phải những khói hóa học này có thể gây ra sốt khói polyme, một tình trạng đặc trưng bởi sốt cao, khó thở và suy nhược. Những loại khí này cũng gây tử vong cho các loài chim.

Mối quan tâm đặc biệt là axit perfluorooctanoic (PFOA), một trong những hóa chất được giải phóng khi chảo chống dính nóng lên. Các nhà khoc học cho biết, tiếp xúc lâu dài với PFOA có liên quan đến một loạt các bệnh như ung thư và bệnh tuyến giáp .

Một số ý kiến ​​chỉ ra rằng, chưa có nghiên cứu nào phân tích cụ thể về tác động lâu dài của chảo chống dính đối với con người. Thay vào đó, những nghiên cứu mới chỉ tập trung vào ảnh hưởng sức khỏe của các sản phẩm phụ hóa học như PFOA. Phần lớn dữ liệu về các chất độc này đến từ các trường hợp tiếp xúc với môi trường - chẳng hạn như nước uống hoặc môi trường nhà máy, nơi mức độ phơi nhiễm cao hơn nhiều từ dụng cụ nấu ăn chống dính. Kyle Steenland, giáo sư về sức khỏe môi trường tại Đại học Emory ở Atlanta, cho biết: “Nói chung, chảo chống dính không nguy hiểm.”

Steenland và các nhà khoa học khác cũng cho rằng, người ta không nấu ở nhiệt độ đủ cao để các phản ứng hóa học này diễn ra. Vì không ai có thể nấu ở nhiệt độ quá cao như vậy bởi nhiệt độ đó cũng đủ để làm cháy nhà,

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy chảo có thể dễ dàng đạt đến nhiệt độ đủ nóng để phân hủy lớp phủ chống dính. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Canada đã công bố một nghiên cứu năm 2001 trên tạp chí Nature , trong đó chảo chống dính bị hỏng ở nhiệt độ 360 độ C. Chảo chống dính có thể đạt tới 399 độ C nếu để trong tám phút ở nhiệt độ cao trên bếp, theo một bài báo năm 2017 được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Môi trường và Nghiên cứu ô nhiễm. Và ở nhiệt độ thấp hơn, lớp phủ chống dính vẫn bị hỏng theo thời gian, theo một bài báo năm 1998 được công bố trên tạp chí Polymer Degradation and Stability. Nếu bạn thường xuyên làm nóng chảo của mình đến 260 độ C (nhiệt độ nướng bít tết), chảo sẽ có tuổi thọ khoảng 2,3 năm, theo nghiên cứu của Nature năm 2001.

Vào năm 2015, PFOA đã bị loại bỏ tự nguyện ở Mỹ, nhưng hóa chất này vẫn được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, có thể lớp phủ chống dính trong được gọi là PTFE vẫn có thể tạo ra PFOA khi nó bị hỏng, nghiên cứu cho thấy.

Bảo quản tốt chảo chống dính có thể giúp nhà bếp của bạn an toàn. Điều thực sự quan trọng là bạn phải sử dụng chảo ở nhiệt độ từ thấp đến trung bình, và bạn không sử dụng những đồ dùng có thể làm trầy xước nó.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc nuôi con nhỏ được khuyến cáo không nên dùng chảo chống dính vì nó có liên quan tới các về đề về sự phát triển của trẻ em. Đó là bởi vì hóa chất này được coi là một chất gây rối loạn nội tiết, có nghĩa là nó can thiệp vào hệ thống hormone của cơ thể .

Theo một bài báo năm 2012 được công bố trên Tạp chí Sinh học phân tử và Hóa sinh Steroid, phơi nhiễm PFOA làm tăng estrogen ở chuột đực và làm chậm sự phát triển tuyến vú ở chuột cái. Ở người, hóa chất này có liên quan đến béo phì, tiểu đường, chất lượng tinh trùng thấp và chu kỳ kinh nguyệt không đều - những dấu hiệu tiềm ẩn của sự rối loạn nội tiết.

Hà Thu