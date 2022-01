Bùng nổ Mỹ Anh

TP - Chỉ sau hơn một năm trình làng với tư cách ca sĩ, Mỹ Anh đã đạt được những bước tiến vượt bậc, trong đó phải kể đến việc được mời sang Mỹ trình diễn tại nhạc hội Head In The Clouds.

Hành trình ra biển lớn đang rộng mở trước mắt tuổi 20 của một nghệ sĩ đa năng vào bậc nhất tại Vpop hiện nay. Giống như sinh ra đã ở ngay vạch đích nhưng cô biết cách biến nó trở thành vạch xuất phát.

“Tôi muốn làm ra thứ âm nhạc có thể sống lâu dài với thời gian”.

Mỹ Anh

Mỹ Anh - cái tên được ghép từ đệm của bố Trương Anh Quân và mẹ Mỹ Linh. Chưa đầy hai tuổi đã ê a hát theo mẹ trong phòng thu. Hát cùng mẹ trên sân khấu từ khi lên tám. Phát hành album đầu tay do bố sản xuất năm 2016. Vậy nhưng tầm giữa năm ngoái cô vẫn còn chưa quyết theo âm nhạc chuyên nghiệp. Vì sợ mặt trái của showbiz… bên Mỹ. Vì tất nhiên đại diện GenZ (sinh từ 1997 - 2015), lại học trường quốc tế từ bé nên thông chuyện bên Tây hơn ta. Từng có lúc Mỹ Anh nghĩ đến việc trở thành bác sĩ thú y, nhiếp ảnh gia hoặc đạo diễn phim. Một phần cô cũng muốn bứt khỏi “guồng quay” của gia đình.

Mỹ Anh - chân dung một GenZ tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật Ảnh: NVCC

Tuy nhiên cuối cùng tình yêu âm nhạc cũng chiến thắng. “Tôi không muốn đánh đổi đam mê của mình chỉ vì một nỗi sợ mơ hồ. Kể từ lúc ra quyết định đó, tôi còn nhìn thấy vẻ đẹp của nghệ thuật nhiều hơn nữa”, Mỹ Anh tâm sự. Không phải nghệ sĩ nào từ khi mới ra ràng đã có một quan niệm rõ nét về nghệ thuật. Mỹ Anh nói: “Bất cứ hình thức nghệ thuật nào cũng đều rất diệu kỳ. Ở đó bằng một cách tinh tế nhưng vẫn đầy sức mạnh, chúng ta có thể đưa các câu chuyện hoặc thông điệp đến với người khác mà không cần phải trực tiếp nói ra. Nếu không có âm nhạc, đôi lúc tôi cũng không biết phải kể những câu chuyện của mình như thế nào”.

Mỹ Anh nhận xét gì về thế hệ nghệ sĩ GenZ của Việt Nam? Hình như họ đủ độ quốc tế hóa để có thể đưa nhạc Việt ra thế giới, nhưng đồng thời cũng làm loãng chất Việt trong nhạc Việt? Tôi thấy mọi người rất tiềm năng, đa dạng, và họ thật sự truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi. Tùy quan điểm chứ tôi thấy việc thể hiện đa ngôn ngữ sẽ làm âm nhạc phong phú hơn, mỗi thứ tiếng sẽ có một ưu điểm và nhược điểm riêng. Tôi nghĩ “chất” của một thể loại âm nhạc hay văn hoá sẽ biến đổi dựa vào từng thời điểm chứ không hẳn là ai đó lại có thể khiến nó loãng đi.

Mỹ Anh là kiểu nghệ sĩ đủ phẩm chất nghệ thuật để khỏi cần phải viện đến những thứ ngoài nghệ thuật nhằm gây chú ý. “Khoảnh khắc tôi quyết định trở thành ca sĩ là khi được hát nhạc mình sáng tác. Hoặc thậm chí chỉ cần nhúng tay vào quá trình sáng tạo thôi cũng đã mang lại cho tôi một cảm xúc rất khác rồi”, tâm sự của một người không chỉ hát, sáng tác, phối khí, chơi nhạc cụ mà còn tự quay dựng, trang điểm... Những hành trang của Mỹ Anh có thể phải khiến nhiều nghệ sĩ nhất là thế hệ trước phải giật mình tự vấn về cách đầu tư cho nghệ thuật. Bền vững hơn cả vẫn là những kỹ năng nghệ sĩ tự làm giàu cho bản thân mà không cần những giá trị đánh bóng bề ngoài. Và bạn đạt đến chuẩn nào, sẽ gặp môi trường tương xứng với chuẩn đó.

Mỹ Anh lần đầu cùng mẹ lên sân khấu năm 2010 Ảnh: Tư liệu

Xuất thân hoàn hảo của Mỹ Anh ban đầu cũng tiềm ẩn một nghịch lý. Cô đủ điều kiện để trở nên đại chúng nhưng lại chỉ làm nhạc bằng tiếng Anh, cho GenZ… May quá, âm nhạc của cô không bị nửa mùa nên đã được một nhà sản xuất thuộc hàng tiếng tăm bên Mỹ để ý. Đó là hãng 88rising chuyên nâng đỡ các tài năng gốc Á. Chỉ qua vài clip Mỹ Anh tung lên YouTube, người sáng lập 88rising đã lập tức ngỏ lời mời cô qua Mỹ diễn trong nhạc hội Head In The Clouds đầu tháng 11/2021. Được biết Mỹ Anh đã đưa việc trình diễn tại nhạc hội này vào mục tiêu chinh phục nhưng là cho 10 năm sau.

Sự kiện Mỹ Anh được mời sang Mỹ biểu diễn là hi hữu với nhạc Việt lúc này nhưng lại vừa tầm với người được mời. Thực tế Mỹ Anh tỏ ra như “cá gặp nước” trên sân khấu này. Chính cô cũng bất ngờ vì nhiều ngày trước đó còn hồi hộp đến mất ngủ: “Một cảm xúc rất thoải mái khi đứng trên sân khấu hôm đó. Từ trước tới hôm diễn, tôi luôn rất run khi nghĩ đến việc bước lên sân khấu, nhưng điều rất lạ là khi đã bước lên rồi tôi không hề run chút nào. Có lẽ vì có một sự kết nối rất rõ ràng về năng lượng giữa tôi và người nghe. Tôi nhớ từng gương mặt mỗi người hôm đó và thực sự rất biết ơn vì đã được trao một cơ hội tuyệt vời”. Riêng về ngôn ngữ (tiếng Anh), cô không cảm thấy trở ngại gì, chỉ cần thay đổi văn hóa giao tiếp cho phù hợp.

Mỹ Anh chính là một ví dụ cho việc có thể hòa nhập với môi trường quốc tế ngay cả khi được đào tạo hoàn toàn tại Việt Nam. Cô có 9 năm dùi mài piano tại Học việc Âm nhạc Quốc gia, những hành trang âm nhạc còn lại chủ yếu do bố mẹ trang bị và tự học. Nhạc sĩ Anh Quân đã khéo léo hướng con gái vào con đường phối khí- tưởng như ở Việt Nam chỉ dành cho nam giới. Kỹ năng về phim ảnh có được từ khóa học ở trường cấp ba.

Chưa biết lâu hay chóng Mỹ Anh sẽ xuất khẩu thành công âm nhạc của mình nhưng rõ ràng cô đang là nghệ sĩ có nhiều khả năng làm việc trong môi trường quốc tế hơn ai hết. Ở chiều ngược lại, khả năng đó đang là một bảo chứng cho bình minh sự nghiệp của cô tại Việt Nam. Nơi cô có một vai trò khá đặc biệt. Là cầu nối giữa GenZ và các tầng lớp khán giả đại chúng đã biết tới bố mẹ cô. “GenZ không phải một cách thể hiện mà chỉ là một định danh để nói lên rằng mỗi nghệ sĩ GenZ rất khác nhau. Có thể mô tả là bọn tôi rất tự do để khám phá bản thân và nên thể hiện như thế nào qua sản phẩm của mình”, Mỹ Anh có lần cắt nghĩa. Rõ ràng thêm nhiều khán giả sẽ biết tới sự khác lạ trong âm nhạc của GenZ qua Mỹ Anh. Và ngược lại cô cũng có cách đem những ca khúc tiêu biểu qua các thời kỳ nhạc Việt phổ cập trong thế hệ sinh sau 2000 như đã làm tại chương trình Thần tượng đổi thần tượng.

“Tôi muốn làm ra thứ âm nhạc có thể sống lâu dài với thời gian”- lời Mỹ Anh nói mà chắc hẳn Mỹ Linh cũng sẽ gật đầu đồng cảm. Mỹ Anh không có ý định chạy theo xu hướng để nổi tiếng.Còn một điểm chung đáng kể nữa giữa hai thế hệ mẹ con. Mới đây Mỹ Anh chia sẻ đang tìm hiểu thêm về đạo Phật.“Vì điều đó giúp tôi có thể thấu hiểu và dừng lại ở phút giây hiện tại nhiều hơn, tập trung vào sự phát triển của chính mình ở thời khắc này”. Có vẻ như sự quan tâm tới những bài giảng từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng được truyền từ mẹ sang con…

Mỹ Anh nói: “Tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm hiểu những khía cạnh mới mẻ trong bản thân mình, sẽ luôn thay đổi và đặt ý thức ở trong trạng thái phát triển và học hỏi”.

Tương lai nhạc Việt biến đổi từ những cam kết của tuổi 20 như vậy.2022 sẽ là năm bản lề của Mỹ Anh mà mục tiêu lớn nhất là album tiếp theo đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc. Vấn đề của album này chỉ là nơi chốn và quy mô sản xuất đến đâu mà thôi.