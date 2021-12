Bỏ mặc chồng giám đốc, vợ trẻ đầu tư ăn diện ngút trời đi... cặp bồ với trai lạ

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giám đốc trẻ cay đắng bắt gặp vợ 'công tác' cùng trai đẹp trong... khách sạn, nếu còn tình cảm với vợ, cháu nên nhanh chóng gặp gỡ cô ấy để tìm nguyên nhân và có giải pháp hợp tình, hợp lí nhằm níu kéo hạnh phúc gia đình.

Theo ý kiến của bác, cháu không nên làm to chuyện lúc này khiến vợ cháu bị tổn thương trước mọi người sẽ khó cứu vãn được tình hình cháu ạ.

Bác nghĩ có thể do vợ cháu trẻ tuổi nhiều so với cháu, trong cuộc sống, trong sinh hoạt vợ chồng chưa có sự hòa hợp thật sự mà vì nhiều lí do vợ cháu không giãi bày, không tâm sự cùng cháu. Rồi dần dần từ chỗ ngại ngùng, né tránh vợ cháu đi tìm niềm vui, đi tìm sự thông cảm ở bên ngoài.

Bây giờ điều cần làm là cháu giữ được bình tĩnh, đối thoại được đối với vợ thì mới mong gỡ rối êm xuôi cháu ạ. Bác hiểu để có được mái ấm với người phụ nữ này cháu đã tốn nhiều tâm sức, cháu đã không tiếc bất cứ thứ gì để làm vui lòng một nửa kia của mình và có thể vì sự hết lòng không so đo, tính toán ấy của cháu mà vợ cháu do cạn nghĩ đã phụ lòng cháu.

Nhưng thôi bước đầu hiểu được phần nào nguyên nhân đưa đến sai lầm của vợ thì cháu cứ từ từ khuyên răn, thuyết phục vợ cháu nhé. “Nói phải củ cải cũng nghe” cháu vị tha rộng lượng với vợ, phân tích điều hơn lẽ thiệt cho cô ấy nhất định sóng gió sẽ qua đi, vợ chồng cháu sẽ sớm sum họp hạnh phúc. Chúc cháu thành công, rất vui nếu nhận được tin tốt lành từ cháu.