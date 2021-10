Bộ Công an xác minh thông tin hoạt động từ thiện của Thủy Tiên ở Quảng Nam

TP - Ngày 8/10, trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Minh Thư, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, vừa nhận được công văn của Bộ Công an yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu, các dữ liệu điện tử liên quan đến việc cấp phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đợt mưa lũ năm 2020.

Theo bà Thư, hiện địa phương nắm danh sách của 350 hộ nhận tiền hỗ trợ lũ lụt của vợ chồng Thủy Tiên đợt mưa lũ năm 2020, nhưng danh sách không có chữ ký của người nhận. Danh sách này được tổ, thôn xét chọn, lập gửi MTTQVN xã, sau đó MTTQVN huyện tổng hợp lại.

Theo địa phương, sáng ngày 22/10/2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên về huyện Bắc Trà My trao tiền cho người dân bị thiệt hại do bão và hộ nằm trong nguy cơ bị thiệt hại. Có 350 hộ dân của tất cả các xã tập trung tại hội trường UBND huyện Bắc Trà My để nhận tiền hỗ trợ. Tổng số tiền được trao là 3,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My cho hay, địa phương không trực tiếp kiểm đếm số tiền mà người dân trực tiếp nhận từ đoàn. “Trước khi trao thì đoàn chồng lên bàn 7 xấp tiền còn niêm phong. Sau khi trao cho 350 hộ dân thì số tiền vừa hết. Người dân sau khi nhận tiền cũng không thấy nói gì việc thiếu thừa tiền, phía mặt trận các xã cũng báo lại người dân đã nhận đủ”, bà Thư thông tin.

Trước đó, ca sĩ Thủy Tiên đăng trên trang Facebook cá nhân về sao kê, xác nhận của các địa phương nơi cô trao tiền hỗ trợ. Trong đó, tại Quảng Nam có 3 huyện Đại Lộc được trao 5,498 tỷ đồng, Tây Giang 3,750 tỷ đồng, và Bắc Trà My 3,5 tỷ đồng.