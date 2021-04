Bộ Công an trả lời về Giám đốc bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

TPO - “Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc. Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản có liên quan, nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì còn đang trong quá trình điều tra”, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Ông Võ Trọng Việt rút khỏi danh sách vì đột quỵ

Tại buổi họp báo công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV vừa diễn ra chiều tối nay (27/4), nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến một số nhân sự rút khỏi danh sách ứng cử do Trung ương giới thiệu và ứng cử viên Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban công tác đại biểu, thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẳng định: Công tác nhân sự là nội dung rất quan trọng, vì mục tiêu cuộc bầu cử là bầu những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước để tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh tại buổi họp báo

Cho nên, những ngày đầu khi triển khai thực hiện chủ trương về nhân sự bầu đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, các cơ quan được phân công nhiệm vụ đã tham mưu rất sớm với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ban hành phương hướng, đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, trong đó có về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội nói chung và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội chuyên trách.

“Trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi đã bám sát các các quy định của pháp luật”, bà Thanh nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng Ban Công tác đại biểu, sau khi hiệp thương lần 3, có 205 đại biểu khối Trung ương được hiệp thương, sau đó giảm 2 trường hợp.

Trong đó, trường hợp thứ nhất là ông Võ Trọng Việt, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh, được giới thiệu cơ cấu Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc màu gia cam của Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo bà Thanh, lý do rút khỏi danh sách vì ông Việt bị đột quỵ rất nặng.

“Chúng tôi có xin ý kiến Ban Bảo vệ sức khoẻ Trung ương và có báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia. Thấy rằng, sức khoẻ của ông Võ Trọng Việt rất khó để thực hiện nhiệm vụ của ứng cử viên đại biểu Quốc hội, trước mắt là thực hiện tiếp xúc cử tri, vận đồng bầu cử thời gian sắp tới.

Với tình hình sức khoẻ của ông Võ Trọng Việt, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thống nhất thôi không ứng cử đối với đại biểu Võ Trọng Việt. Chúng tôi đã báo cáo với Hội đồng bầu cử Quốc gia và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, bà Thanh cho biết,.

Trên cơ sở đó, Hội đồng bầu cử quốc gia thống nhất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay đổi nhân sự. Để bảo đảm số lượng bầu 500 người, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thống nhất với Mặt trận, quyết định chuyển cơ cấu này về cho đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM. “Tức là giảm cơ cấu Trung ương để tăng cho địa phương, vì lúc đó TP.HCM chưa hiệp thương vòng 3”, bà Thanh cho hay.

Trường hợp thứ 2 rút khỏi danh sách là ứng cử viên Phạm Thị Bích Ngọc, hàm vụ trưởng, thuộc Văn phòng Quốc hội. Theo bà Thanh, sau hiệp thương vòng 3, bà Ngọc có đơn gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia xin rút vì lý do gia đình, không thuận lợi cho việc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

“Đây là những lý do bất khả kháng, không thể lường trước hết được”, bà Thanh nói.

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

'Ông Nguyễn Quang Tuấn ký văn bản có liên quan'

Liên quan đến trường hợp ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim, trước thông tin cơ quan công an làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội liên quan đến những vấn đề trong thời gian ông Tuấn làm Giám đốc bệnh viện này, bà Thanh cho biết: Sau khi báo chí thông tin, Tiểu ban nhân sự, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có văn bản gửi Bộ Công an để được biết thông tin chính thức.

“Chúng tôi đã nhận được văn bản của Bộ Công an gửi Tiểu ban nhân sự, đây là văn bản tuyệt mật. Đến thời điểm này, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra vụ việc. Bộ Công an khẳng định, ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản có liên quan, nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì còn đang trong quá trình điều tra”, bà Thanh cho biết.