Bình Định: Thả 3 cá thể động vật rừng quý hiếm về tự nhiên

Ngày 10/4, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, vừa phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành thả 3 cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên An Toàn (xã An Toàn, huyện An Lão).

Cụ thể, ngành chức năng đã thả 1 con culi nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus, thuộc bộ linh trưởng Primates), thuộc nhóm IB; 1 con khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis, thuộc bộ khỉ hầu) nằm trong nhóm IIB và 1 con khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides, thuộc bộ khỉ hầu) nhóm IIB.

Các cá thể động vật rừng quý hiếm này được người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm Bình Định và đơn vị chuyển giao lại cho Vườn thú FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn cứu hộ, chăm sóc để thả về lại môi trường tự nhiên theo quy định.