Bão số 3 tiến sát Quảng Ninh trước khi ngược ra Biển Đông, mưa lớn khắp miền Bắc

Vào 4 giờ sáng nay (21/7), tâm bão ngay trên đất liền ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4 giờ ngày 22/7, tâm bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển, chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5-10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 70km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Đông Nam, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4 giờ ngày 24/7, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được từ 10-15km và suy yếu dần.

Dù ít khả năng đi vào đất liền nước ta nhưng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên đêm qua, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20/7 đến 01 giờ ngày 21/7) như Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 74mm, Tân Thanh (Tuyên Quang) 49mm, Phú Đình (Thái Nguyên) 27mm.

Miền Bắc dự báo đón mưa lớn từ 22-24/7.

Dự báo, trong ngày và đêm nay (21/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cũng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía Tây cơn bão số 3 nên từ ngày 22-24/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm hôm nay (21/7), có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 22-24/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên từ nay (21/7) đến ngày 24/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h (mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, từ ngày mai (22/7), vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Bão số 3 hình thành từ một vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông ngày 17/7, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục mạnh lên thành bão số 3. Do sự tương tác với cơn bão INFA ở phía Đông của Đài Loan nên bão số 3 được dự báo có hướng di chuyển cực kỳ phức tạp, kỳ dị với nhiều lần đổi hướng trước khi đi ngược ra Biển Đông và suy yếu.