Bảo hiểm chi trả 38 tỷ đồng cho một bệnh nhân phẫu thuật 25 lần

TPO - Trải qua 11 năm ròng rã nằm viện, từng có ý định muốn chết vì căn bệnh hiểm nghèo, anh Nghiêm may mắn được các bác sĩ giành lại mạng sống từ tay 'tử thần' sau 25 lần phẫu thuật và được bảo hiểm y tế chi trả hơn 38 tỉ đồng tiền viện phí.

Ngày 13/4, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm (37 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) chính thức được cho xuất viện về nhà sau 11 năm ròng rã điều trị căn bệnh chảy máu di truyền (bệnh Hemophilia). Anh Nghiêm được bảo hiểm y tế TPHCM chi trả khoảng 38 tỉ đồng tiền viện phí, đây là số tiền viện phí "khủng" nhất mà bảo hiểm y tế chi trả cho một bệnh nhân từ trước đến nay ở Việt Nam.

Anh Nghiêm được phát hiện mắc bệnh chảy máu di truyền từ khi còn nhỏ. Mỗi lần vận động mạnh hay bị ngã, cơ thể anh lại bầm tím, không may bị đứt tay hay vết thương hở thì không thể cầm máu nổi.

Bác sĩ chia sẻ về quá trình điều trị cho bệnh nhân.

Đến năm 19 tuổi, trong một lần chèo xuồng, anh Nghiêm bị ngã, bụng đập mạnh vào thành xuồng để lại một vết bầm lớn bên hông. Tưởng chừng vết bầm này cũng như những vết thương khác sẽ dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên 7 năm sau, khi đã 26 tuổi, anh Khiêm phát hiện bụng mình ngày càng phình to. Hoảng sợ, anh đến BV Chợ Rẫy khám thì lập tức các bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị vì khối máu tụ lớn.

Các bác sĩ nhiều chuyên khoa của BV Chợ Rẫy đã nhiều lần hội chẩn nhưng các bác sĩ không dám phẫu thuật vì không biết cầm máu bằng cách nào nên các bác sĩ chọn phương án xạ trị. Thời điểm này, bảo hiểm chi trả 80%, còn 20% bệnh nhân vẫn phải chi trả nhưng đây là số tiền quá lớn nên Phòng Công tác xã hội BV đã kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ được số tiền hơn 300 triệu đồng.

Anh Nghiêm vui mừng khi lần đầu tiên được chính thức xuất viện sau 11 năm.

Sau khi xạ trị, khối u đã nhỏ lại, các mô đã co lại. Bệnh nhân được cho về nhưng khi về nhà, sau những vận động cá nhân thì khối máu tụ càng to hơn. Bệnh nhân sau đó phải nhập viện trở lại vì trên bề mặt khối u bị hoại tử, thủng lỗ chỗ như tổ ong lớn, mủ máu chảy liên tục. Các bác sĩ buộc phải đặt ra vấn đề phẫu thuật, nếu sợ không phẫu thuật thì chắc chắn bệnh nhân không qua khỏi do ổ nhiễm trùng hoại tử.

Từ đó đến nay, anh Nghiêm đã trải qua 25 lần phẫu thuật và vết thương may mắn đã lành, không còn tình trạng chảy máu, tụ máu. Sau 11 năm nằm viện tổng viện phí của anh Nghiêm khoảng 40 tỉ đồng, được bảo hiểm y tế chi trả hơn 38 tỉ đồng.