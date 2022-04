Bản tin 8H: Tổng cục Hải quan công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ngày 25/4, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo tại hai đơn vị trực thuộc. Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Tuấn Hải - Phó Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Định - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Bùi Tuấn Hải.

Ngày 25/4, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y nhân sự Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y bổ sung nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đối với đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, đồng chí Lê Thị Hờ Rin, nguyên Bí thư Quận ủy quận 6, giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng trên diện rộng tiếp diễn từ ngày 26-27/4 tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ ngày 26/4 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C. Từ ngày 28/4, cường độ nắng nóng giảm dần. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Ngoài ra, từ ngày 26 đến ngày 28/4, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Khoảng 20h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bốn nữ sinh tử vong do đuối nước khi rủ nhau tắm hồ tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Danh tính của các nạn nhân được xác định là Hoàng Quỳnh Trang, Võ Thị Thảo My, Nguyễn Hà Giang và Hoàng Thị Lan Anh (đều SN 2008, cùng trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, nhóm 6 nữ sinh rủ nhau vào hồ thủy lợi tại xóm Tân Hữu tắm. Không may, cả 6 học sinh bị rơi xuống khu vực nước sâu, chìm giữa hồ. Hai học sinh may mắn thoát nạn.

Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố 10 bến cảng mới được bổ sung vào danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam, nâng tổng số bến cảng toàn quốc lên con số 296, gồm: bến cảng Nosco thuộc cảng biển Quảng Ninh; bến cảng tổng hợp Long Sơn thuộc cảng biển Nghi Sơn; bến cảng Xăng dầu Hải Hà-Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị); bến cảng Dầu khí quốc tế Pacific Petro (tỉnhTiền Giang); bến cảng Tân cảng Giao Long (tỉnh Bến Tre); bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2 (tỉnh Trà Vinh); bến cảng Cái Mép Gemadept-Terminal Link và bến cảng Tổng hợp Cái Mép của Vũng Tàu; bến cảng VIMC Đình Vũ và bến cảng chuyên dùng FGG của Hải Phòng.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 24/4 đến 18h ngày 25/4, thành phố ghi nhận 941 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 255 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện của Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (114), Nam Từ Liêm (84), Hà Đông (64), Sóc Sơn (58); Bắc Từ Liêm (58)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.542.194 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 25/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 7.417 ca nhiễm mới (giảm 1.395 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố, có 5.327 ca trong cộng đồng. Cùng ngày Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 853 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.571.772 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.685 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.092.760 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 8 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.021 ca. (XEM CHI TIẾT)