Bản tin 8H: Tìm thấy tỷ phú Vietlott thứ 2 của năm 2022

Kết quả xổ số Vietlott tối 6/1 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 669 loại hình xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được một chiếc vé trúng Jackpot 1 trị giá 40.268.451.000 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 04 - 08 - 14 - 21 - 30 - 49 và số đặc biệt 38. Theo Vietlott, chiếc vé may mắn trúng thưởng này được phát hành tại Bến Tre. Đây là tỷ phú Vietlott thứ hai của tháng 1/2022. Trước đó, người đầu tiên trúng số Vietlott của năm 2022 là chủ nhân chiếc vé may mắn tại TP Hồ Chí Minh đã trúng Jackpot 2 trị giá gần 4 tỷ đồng vào tối 4/1.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 tối 6/1.

Chiều 6/1, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã trao Quyết định của UBND TPHCM cho ông Lê Thanh Minh - Giám đốc Quỹ phát triển khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Ông Lê Thanh Minh SN 1971, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa, Cử nhân Quản lý công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/1), khu vực Bắc Bộ mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Tuy nhiên, nền nhiệt tại đây cơ bản tăng, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi cao 10-13 độ C. Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C. Ngoài ra, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chỉ xuất hiện mưa dông vài nơi.

Ngày 6/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.472 ca nhiễm mới với 55 ca nhập cảnh và 16.417 trường hợp trong nước tại 60 tỉnh, thành. Trong số các ca bệnh có 10.555 ca trong cộng đồng. Ngày 6/1, Sở Y tế Vĩnh Long đăng ký bổ sung 9.370 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.843.563 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 28.369 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.464.415 ca. Từ 17h30 ngày 5/1 đến 17h30 ngày 6/1 ghi nhận 170 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.644 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 6/1/2022, thành phố ghi nhận 2.716 ca mắc COVID-19, trong đó có 720 trường hợp ở cộng đồng. Theo Sở Y tế Hà Nội, 2.716 bệnh nhân COVID-19 phân bố tại 415 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (180 ca); Hai Bà Trưng (130 ca); Thanh Trì (128 ca); Hoàng Mai (108 ca); Hà Đông (103 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay, Hà Nội ghi nhận 62.631 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tướng lên thượng tướng với hai Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tháng 5/2020, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an. Thứ trưởng Lương Tam Quang quê Hưng Yên. Tháng 8/2019, ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2271/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2015-2020. (XEM CHI TIẾT)