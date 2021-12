Bản tin 8H: Một người ở Hà Nội trúng Jackpot gần 100 tỷ đồng

Kết quả xổ số Vietlott tối 8/12 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 820 loại hình xổ số Mega 6/45, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được duy nhất chiếc vé trúng Jackpot trị giá 98.295.409.000 đồng. Hội đồng mở thưởng xác định dãy số trúng Jackpot là 02 - 03 - 16 - 19 - 22 - 34. Như vậy, người chơi trúng Jackpot hơn 98 tỷ đồng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ hai của tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2021. Theo Vietlott, chủ nhân của chiếc vé may mắn này đến từ Hà Nội. Ngoài ra, Vietlott còn tìm ra 53 chiếc vé của người chơi trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 2.046 chiếc vé trúng giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 35.683 giải Ba, mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Tối 8/12, ông Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, xác nhận cơ sở y tế này vừa có một trường hợp bỏ trốn khỏi bệnh viện khi đang điều trị COVID-19. Bệnh nhân là nam, 54 tuổi, trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Người này có tiền sử xơ gan cổ trướng, viêm gan B và uống rượu nhiều. Ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 5/12 và nhập viện ngay sau đó. Chiều 8/12, các nhân viên y tế phát hiện bệnh nhân đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn khỏi phòng. Hiện, người này đã được CDC Hưng Yên quản lý và kiểm soát.

Chiều 8/12, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, HĐND TP đã thông qua mức chi chế độ hỗ trợ đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho 25 chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, công chức phường trên địa bàn thành phố nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 450 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương của ngân sách quận, thị xã.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 9/12, Đồng bằng Bắc Bộ rét kèm mưa nhỏ với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi dưới 10 độ C. Hôm nay (9/12), mưa giảm, nhiệt độ tăng nhanh sau 8h và có thể đạt ngưỡng cao nhất 22-24 độ C giữa trưa. Đợt rét này duy trì đến ngày 10/12 với đặc điểm rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội là 16 độ C. Những ngày tới, Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ thấp nhất trong đêm xuống ngưỡng 13-16 độ C, trời rét. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ trong ngày cao ở ngưỡng 28-31 độ C, mưa xuất hiện vài nơi. Các tỉnh, thành phố Nam Bộ ít khả năng xuất hiện nhiệt độ xuống thấp như đợt vừa qua.

Ngày 8/12, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 14.599 ca nhiễm mới với 4 ca nhập cảnh và 14.595 trường hợp trong nước (tăng 760 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành, có 8.322 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.352.122 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 24.737 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.036.393 ca. Từ 17h30 ngày 07/12 đến 17h30 ngày 08/12 ghi nhận 230 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.930 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/12, Hà Nội ghi nhận 709 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 243 trường hợp ở cộng đồng, 329 trường hợp ở khu cách ly và 137 trường hợp trong khu phong tỏa. 709 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 245 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (177 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 15.255 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 5.847 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 9.408 ca. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 16h ngày 8/12 trên quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), ô tô bán tải mang BKS: 37C-238.24 đang lưu thông hướng từ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) lên thị trấn huyện Quỳ Hợp bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống suối khi đến cầu Làng Mùng (xã Tam Hợp). Tại hiện trường, chiếc xe lật ngửa, bẹp dúm, hư hỏng nặng. Vụ việc khiến cả 4 người trên xe bị thương nặng, mắc kẹt bên trong. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, 2 người đã không qua khỏi. (XEM CHI TIẾT)