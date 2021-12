Bản tin 8H: Người phụ nữ bỏ lại xe Camry, nhảy cầu Vĩnh Tuy tự vẫn

TPO - Một người phụ nữ lái xe Camry lên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), rồi nhảy cầu tự vẫn. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Chiều 6/12, đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày, tại khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng từ quận Long Biên sang quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), người dân phát hiện một chiếc ô tô Camry màu đen, bị bỏ lại trên cầu nên đã báo lực lượng chức năng. Qua xác minh ban đầu, chiếc ô tô do chị T. (SN 1970, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) điều khiển từ nhà tới cầu Vĩnh Tuy. Sau đó, chị T. bỏ xe lại, nhảy cầu tự vẫn. Khoảng 11h40 trưa cùng ngày, thi thể chị T. đã được tìm thấy cách nơi nhảy cầu khoảng gần 1 km về phía hạ lưu. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Tối 6/12, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, 17h cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ. Sự việc xảy ra tại đường gom phía Tây, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua cống chui, gần Công ty Sài Gòn- Bắc Giang, KCN Quang Châu. Theo đó, xe đầu kéo BKS: 29H - 481.94, kéo theo rơ moóc 29R - 082.80 làm rơi cả chục khối bê tông cỡ lớn xuống đường khiến nam công nhân điều khiển xe gắn máy BKS: 22- FA 008.69 tử vong tại chỗ. Cả nạn nhân và xe máy bị vùi lấp trong các khối bê tông. Hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Chiều 6/12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã trao quyết định của UBND TP về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Thư ký của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi kiêm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM, giữ chức Thư ký của ông Phan Văn Mãi kiêm Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Thời gian giữ chức vụ 5 năm. Ông Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1981, quê ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý công, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay (7/12), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng hanh. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở các tỉnh, thành này chênh lệch khá lớn, thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất lên đến 23-25 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên sáng sớm và đêm trời lạnh. Tuy nhiên, khu vực Nam Bộ nền nhiệt tăng nhẹ so với 2 ngày trước.

Tại cuộc họp định kỳ về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/12, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), cho biết, đến nay, thành phố chưa ghi nhận ca nhiễm từ biến chủng Omicron. Ngành y tế đang tập trung ngăn chặn nguy cơ từ nguồn xuất nhập cảnh. Theo đó, người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin vào thành phố sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày. Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các trường hợp nhiễm COVID-19 từ biến chủng Omicron sẽ được đưa vào Bệnh viện dã chiến số 12.

Ngày 6/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.591 ca nhiễm mới với 33 ca nhập cảnh và 14.558 trường hợp trong nước (tăng 246 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành. Trong số các bệnh nhân được ghi nhận có 8.227 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.323.683 ca nhiễm. Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh là 1.130 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 1.010.407 trường hợp. Từ 17h30 ngày 5/12 đến 17h30 ngày 6/12 ghi nhận 223 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.483 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 6/12, Hà Nội ghi nhận 774 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 280 trường hợp ở cộng đồng, 343 trường hợp ở khu cách ly và 151 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, 774 ca dương tính SARS-CoV-2 được phân bố tại 245 xã, phường, thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (112 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 13.946 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 5.492 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 8.454 ca. (XEM CHI TIẾT)