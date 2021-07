Bản tin 8H: Loạt thí sinh giành 3 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Rạng sáng ngày 26/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Năm nay, có 4 thí sinh giành được 3 điểm 10. Theo đó, thí sinh SBD 01***44 (Hà Nội) đã giành 3 điểm 10 ở các môn Địa lý, Giáo dục công dân và tiếng Anh; các môn còn lại là Toán (8.20 điểm), Ngữ văn (8), Lịch sử (7). Thí sinh tại Quảng Ninh với SBD 17***62 được điểm 10 ở các môn Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh; các môn khác 6.20 (Toán), 8 (Ngữ văn) và 9.75 (Giáo dục công dân). Thí sinh có SBD 57***19 (Vĩnh Long) được điểm 10 ở các môn Lịch sử, Giáo dục công dân và tiếng Anh. Ngoài ra, em giành được 9 điểm Toán, 7 điểm Ngữ văn và 9.50 Địa lý. Thí sinh mang SBD 30***07 (Hà Tĩnh) đạt điểm 10 ở môn Toán, Hóa học, Sinh học; còn lại là Ngữ văn (5.50 điểm), Vật lý (7.25 điểm) và tiếng Anh (8.60 điểm).

Chiều 25/7, Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ 6h ngày 24/7 đến 12h ngày 25/7, lực lượng công an toàn thành phố xử phạt 291 trường hợp và 5 cơ sở vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Lực lượng công an trên toàn thành phố xử phạt hành chính 239 trường hợp với số tiền 495 triệu đồng do không đeo khẩu trang nơi công cộng; 5 cơ sở bị phạt tổng 75 triệu đồng lỗi kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động; 52 trường hợp bị xử phạt xử phạt 115,05 triệu đồng về các hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 26/7, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 30mm. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên chiều tối và tối 26/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Sáng 26/7, Bộ Y tế cho biết có 2.708 ca mắc mới COVID-19, với 4 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 507 ca trong cộng đồng. Việt Nam có tổng 101.173 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.182 ca nhập cảnh và 98.991 ca mắc trong nước. Trong ngày 25/7 có 77.967 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.613.491 liều. Tổng số ca được điều trị khỏi: 19.342 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 130 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 17 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 25/7, Thành ủy TPHCM đã tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 7 về quán triệt thực hiện Chỉ thị 12 và triển khai chi tiết kế hoạch của TPHCM về cao điểm phòng, chống dịch. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, trong 17 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, TPHCM ghi nhận gần 47.000 ca nhiễm (trung bình mỗi ngày phát hiện 2.931 ca bệnh). Để không xảy ra kịch bản xấu nhất, UBND TPHCM đã ban hành Công văn 2468 về siết chặt Chỉ thị 16 với các biện pháp quyết liệt. Theo đó, từ ngày 26/7, người dân tuyệt đối không ra đường sau 18h. (XEM CHI TIẾT)

Bác sĩ Phạm Hữu Thường, Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc, bệnh viện phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (gồm: 10 bệnh nhân, 3 nhân viên, 1 người nhà bệnh nhân) tại Khoa Nội 3. Sau khi sàng lọc, 14 mẫu bệnh phẩm này được gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội để xét nghiệm khẳng định. Tính đến 18h ngày 25/7, có 9 mẫu bệnh phẩm (gồm: 7 bệnh nhân và 2 cán bộ y tế) được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ban hành văn bản số chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành giao thông vận tải) trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước. Việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân nêu trên chỉ được thực hiện tại các điểm giao nhận hàng hóa. (XEM CHI TIẾT)