Bản tin 8H: Kiểm điểm trung tá công an không đeo khẩu trang, nằm võng ở nhà dân

Ngày 2/9, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Trưởng Công an huyện U Minh tổ chức kiểm điểm và phê bình đối với trung tá T.V.P., Phó trưởng Công an xã Khánh Hòa. Trước đó, chiều ngày 28/8, khi đến nhà dân ở ấp 6, xã Khánh Hòa hỏi thăm về tình hình an ninh trật tự, trung ta P. được chủ nhà mời uống nước nên không đeo khẩu trang và bị anh H.Q.T. (con rể hộ dân trên) dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên Facebook. Ngoài không đeo khẩu trang, trung tá P. còn chủ quan, không đảm bảo an toàn, bí mật, không đạt yêu cầu nghiệp vụ và để bị quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân.

Trung tá P. nằm võng, không đeo khẩu trang khi đến nhà dân nắm tình hình. Ảnh cắt từ clip

Chiều 2/9, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và vừa (quy mô 500 giường) theo Quyết định số 2924/QĐ-BQP, ngày 30/8/2021 của Bộ Quốc phòng. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tới dự, trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 được điều chỉnh quy mô 3 lần, từ ban đầu 200 giường, lên 350 giường, và đến nay là 500 giường, cơ sở vật chất tốt nhất, 100% các giường.

Ngày 2/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Khuya 1/9, tài xế Nguyễn Xuân Hưởng (29 tuổi, trú thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) điều khiển xe tải mang biển số 89C đi từ quê để đến chợ Nam Hải, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tài xế Hưởng đủ điều kiện vào thành phố Hải Phòng khi kiểm tra ở chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1 trên quốc lộ 5 (gần ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản, huyện An Dương). Sau đó, tổ tuần tra Trạm CSGT An Hưng phát hiện bố của tài xế là ông Nguyễn Văn Huynh (51 tuổi) ngồi trong thùng xe. Tài xế Hưởng khai, gian dối do bố không đủ điều kiện vào TP Hải Phòng. Hiện trường hợp này đã bị lập biên bản và bàn giao cho UBND xã Đại Bản xử lý.

Tối 2/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới với 11 người nhập cảnh và 13.186 trường hợp ghi nhận trong nước (7.255 ca cộng đồng). Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 595 ca (5.963), Bình Dương tăng 1.064 ca (4.504), Đồng Nai tăng 44 ca (803), Long An giảm 11 ca (583), Tiền Giang tăng 96 ca (290). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 486.727 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Tối 2/9, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 271 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP. Hồ Chí Minh (197), Bình Dương (34), Đồng Nai (8), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Nghệ An (2), Hà Nội (1), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo Cục CSGT, trong ngày nghỉ 2/9, toàn quốc xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết, 11 người bị thương. TNGT giảm sâu do việc áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID 19. Cụ thể, cả 16 vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. So với cùng kỳ ngày 2/9/2020, giảm 13 vụ, giảm 9 người chết, giảm 12 người bị thương. Ngoài ra, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT và CSGT công an địa phương kiểm tra, phát hiện xử lý 3.603 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2,5 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

Thường vụ Thành uỷ Hà Nội thống nhất với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội về việc thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất. Trên cơ sở phân vùng, đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao “vùng đỏ” để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn Chỉ thị 16. Tại các khu vực nguy cơ cao “vùng cam” và nguy cơ thấ hơn “vùng xanh” điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15 (15+). (XEM CHI TIẾT)