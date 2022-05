Bản tin 8H: Điều tra vụ người phụ nữ đu bám cửa ô tô bị hất xuống đường ở Hà Nội

Ngày 1/5, Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Hà Nội đang điều tra vụ việc phụ nữ đu bám cửa ô tô bị hất văng xuống đường. Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh trên được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 1/5 đoạn nút giao từ đường Vành đai 3 qua cầu Thanh Trì nhập vào Quốc lộ 5, hướng Cổ Linh (quận Long Biên, Hà Nội). Chiếc Mazda màu xanh đen biển số Hưng Yên lưu thông theo hướng từ cầu Thanh Trì về Bắc Ninh đột ngột dừng xe bên lề đường. Một người phụ nữ mặc quần áo đen liền bám chặt vào cánh cửa bên phải vô lăng, gào thét đòi vào trong xe. Tuy nhiên, tài xế rồ ga bỏ chạy, liên tục lạng lách khiến người phụ nữ bị hất văng xuống đường, còn tài xế lái xe bỏ chạy về hướng QL5.

Người phụ nữ đu bám vào ô tô đang chạy. Ảnh cắt từ clip

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng sớm hôm nay (2/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C. Cũng trong hôm nay, miền Bắc giảm mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Bên cạnh đó, chiều và tối 2/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khoảng 12h ngày 1/5, khi di chuyển qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An, tàu hỏa SE7 (Hà Nội – Sài Gòn) tông trúng một phụ nữ. Được biết, dù đã có còi báo hiệu nhưng nạn nhân không hề để ý, bị tàu đâm hất văng ra khỏi đường ray. Đó địa điểm diễn ra vụ tai nạn có nhiều bụi rậm, các nhân viên của tàu SE7 phải mất nhiều thời gian mới tìm thấy nạn nhân. Sau khi tiến hành sơ cứu, xử lý vết thương trầy xước, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc để điều trị. Được biết, nạn nhân nữ có độ tuổi khoảng 50 tuổi, chưa rõ danh tính.

Ngày 1/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.717 ca nhiễm mới (giảm 1.392 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố, có 2.597 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.653.526 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.111 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.264.366 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 1 ca tử vong tại Bến Tre. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.042 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 1/5, đại diện lãnh đạo xã Đồng Nai (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) thông tin, đã tìm được thi thể 4 học sinh đuối nước trên sông Đồng Nai đoạn thuộc địa bàn thôn 1. Các nạn nhân gồm: Nguyễn Minh Hiếu (17 tuổi); Võ Đức Trường (18 tuổi); Lê Hồng Minh (17 tuổi) và Lê Nguyên Tài (17 tuổi), đều là học sinh lớp 11 (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhóm 10 em học sinh tổ chức đi chơi tại bãi cạn sông Đồng Nai (thôn 1). Trong đó, 5 học sinh rủ nhau lội ngược dòng lên hướng có nước để tắm, không may bị rơi vào vùng xoáy sâu khoảng 5m. Người dân chỉ cứu được một em, 4 em còn lại mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày thứ 2 nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 11 người và bị thương 26 người. Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 5.631 trường hợp; ra quyết định xử phạt 5,63 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 980 trường hợp; tạm giữ 115 ôtô, 1.947 môtô và 28 phương tiện khác. Trong đó, đường bộ xử lý 5.521 trường hợp; ra quyết định xử phạt 4,98 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 972 trường hợp; tạm giữ 115 ôtô, 1.947 môtô và 23 phương tiện khác. (XEM CHI TIẾT)