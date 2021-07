Bản tin 8H: 2 người vợ và 3 cháu nhỏ bị ‘bỏ quên’ ở Thừa Thiên - Huế

Ngày 27/7, ông Hoàng Văn Thái, Phó chủ tịch huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết trường hợp 5 người (2 phụ nữ, 3 trẻ em) quê Nghệ An bị mắc kẹt ở địa phương đang được test kháng nguyên trước khi cho về quê. Kết quả test lần 1 đều là âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, tối 26/7, hai cặp vợ chồng cùng 3 trẻ nhỏ đi xe máy từ Bình Dương về quê. Khi đến chốt kiểm dịch thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), sau các thủ tục cần thiết, CSGT sử dụng xe chuyên chở xe máy và xe khách chở 7 người qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi đến địa phận huyện Phong Điền, 2 người chồng lấy xe máy chạy thẳng ra Nghệ An. Theo ông Thái, nguyên nhân sự việc là 2 người đàn ông hiểu nhầm xe trung chuyển của CSGT sẽ đưa vợ con họ ra thẳng quê ở Nghệ An.

Hai người vợ và ba cháu nhỏ bị "bỏ quên" vì nhầm lẫn hi hữu. Ảnh: Zing

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/7, khu vực Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày 28/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều tối 28-30/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ.

Sáng 28/7, Bộ Y tế cho biết có 2.861 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 2.858 ca ghi nhận trong nước (403 ca trong cộng đồng). Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (2.115), Đồng Nai (134), Tây Ninh (120), Đồng Tháp (91), Khánh Hoà (86), Hà Nội (69), Bà Rịa - Vũng Tàu (56), Trà Vinh (38), Bến Tre (32), Phú Yên (30), Tiền Giang (30), An Giang (24), Đắk Lắk (13), Sóc Trăng (12), Cần Thơ (5), Bình Định (2), Hải Dương (1). Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 28/7, có tổng cộng 117.121 mắc, trong đó có 2.206 ca nhập cảnh và 114.915 ca mắc trong nước. (XEM CHI TIẾT)

Tối 27/7, UBND Quận 3 (TP.HCM) đã có báo cáo nhanh thông tin trên Facebook của người dùng tên Đoàn Ngọc Hải về trường hợp tử vong tại địa chỉ số 22 Trương Định (Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Theo đó, khoảng 15h45 chiều cùng ngày, nhân viên Trạm y tế phường đã có mặt tại căn nhà trên và ghi nhận bà Ngô Trân Châu (SN 1965) đã tử vong. Test kháng nguyên nhanh cho người tử vong, bà Ngô Thị Anh Đào (SN 1961, chị ruột bà Châu) và ông Vũ Trọng Đức (SN 1958, chồng bà Đào) đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Nhận định ban đầu về nguyên nhân tử vong của bà Châu là do viêm phổi cấp, có bệnh nền hen suyễn. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 27/7, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi 5 đơn vị gồm: Grab, Be, Gojek, My Go và FastGo. Theo đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên dừng ngay việc cung cấp dịch vụ cho các đối tác hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe máy. Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Tối 27/7, ông Hoàng Minh Hiến - Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã lên tiếng về thông tin có 786 người liên quan ca F0 tại địa phương. Trước đó, ngày 26/7, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành Văn bản số 2114 có nội dung đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố phối hợp rà soát 786 người lao động đang làm việc tại Công ty Star, nơi có ca F0 để triển khai các biện pháp phòng chống, dịch theo quy định. Tuy nhiên, nhiều thông tin trên mạng xã hội đã suy diễn 786 trường hợp ở 18 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội này là ca dương tính hoặc là các F1, F2, gây hoang mang dư luận. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 27/7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy họp bàn, đánh giá tình hình và cho ý kiến chỉ đạo. Cho rằng mô hình phát phiếu đi chợ, siêu thị tại quận Tây Hồ là cần thiết để bảo đảm giãn cách, Bí thư Thành ủy yêu cầu các quận, huyện, thị xã nghiên cứu triển khai ngay. Ngành Công Thương nghiên cứu ban hành một mẫu phiếu thống nhất áp dụng chung trên toàn thành phố. (XEM CHI TIẾT)