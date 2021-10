Bà Nguyễn Phương Hằng xin lùi lịch làm việc với Cơ quan điều tra Bộ Công an

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an mời bà Hằng đến làm việc, liên quan đơn bà Hằng tố giác ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, bà Hằng xin lùi buổi làm việc với công an sang ngày 21/10 vì lý do sức khoẻ.