Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 13 giờ chiều nay (17/7), vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 17,7-18,7 độ vĩ Bắc; 116,8-117,8 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp chạy qua khu vực Bắc Bộ nên từ nay đến ngày 20/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 18/7 đến khoảng ngày 24-25/7, gió mùa Tây Nam trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên trong những giờ tới. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trên đất liền, do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với vùng hội tụ gió nên từ đêm nay (17/7), vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày mai (18/7) đến 21/7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/ đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo từ ngày 22-24/7, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên ngày và đêm nay (17/7) tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18-19/7, mưa dông ở các khu vực này có xu hướng gia tăng.