Vụ vòi tiền 'bôi trơn' của người dân ở Nghệ An: Bắt thêm một cán bộ địa chính xã

Ngày 2/5, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bắt giữ Cao Thị Thanh Thuận (33 tuổi, công chức địa chính xã Minh Châu, huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Công an khám xét nơi làm việc của Cao Thị Thanh Thuận.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của Thuận, cơ quan chức năng thu giữ 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu liên quan.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, trên địa bàn huyện Diễn Châu xảy ra tình trạng một số cán bộ, công chức lợi dụng việc thiếu chặt chẽ của các quy định pháp luật và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để gây nhũng nhiễu, khó khăn nhằm vòi vĩnh, trục lợi khi người dân có nhu cầu về các thủ tục hành chính. Cá biệt, một số đối tượng còn công khai đề nghị người dân chi tiền “bôi trơn” để giải quyết được nhanh chóng.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, ngày 20/4, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Tạ Xuân Ngọc (40 tuổi, công chức tư pháp hộ tịch xã Minh Châu) để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, công an đã bắt giữ, khám xét nơi làm việc của ông Ngọc.

Khám xét nơi ở của ông Ngọc, cơ quan chức năng thu giữ 108 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một máy tính xách tay, 20 triệu đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan.

Hiện, CQĐT Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Xuân Ngọc và Cao Thị Minh Thuận về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.