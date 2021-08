Vụ nam sinh bị lập biên bản khi đi rút tiền: Miễn giảm 50% tiền phạt

Ngày 16/8, UBND phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết đã miễn giảm tiền phạt đối với L.P.H. (SN 1997, quê ở Trà Vinh, tạm trú tại Cần Thơ).

Trước đó, H. đã có đơn xin miễn giảm phạt gửi đến UBND phường An Hòa. Theo trình bày của H. vào ngày 29/7, tổ tuần tra của phường An Hòa đã lập biên bản hành chính với lỗi ra đường trong trường hợp không cần thiết và xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng.

"Do hoàn cảnh xa nhà và khó khăn mùa dịch nên không đủ số tiền đóng phạt. Tôi đã nhận ra khuyết điểm bản thân. Kính mong thường trực UBND phường An Hòa xem xét, miễn hoặc giảm số tiền phạt cho tôi", H. trình bày trong đơn.

Sau khi xem xét hoàn cảnh của H., UBND phường đã thống nhất giảm 50% mức phạt vi phạm hành chính. H. đã đóng phạt 1 triệu đồng.

Thời gian qua, ngành chức năng TP. Cần Thơ đã tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt nhiều hợp ra đường không lý do chính đáng.

Theo UBND phường An Hòa, ngày 29/7, tổ tuần tra phát hiện H. chạy xe máy trên đường nên đã kiểm tra. Thời điểm đó H. trình bày là đi rút tiền nhưng quên mã PIN thẻ ATM nên đến ngân hàng trên đường Trần Việt Châu để xử lý. Lúc này, H. không xuất trình được các giấy tờ cần thiết cũng như phiếu đi mua lương thực. Tổ tuần tra đã lập biên bản vi phạm.

H. sau đó cũng có giải thích bản thân là sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa có việc làm. Do dịch bệnh COVID-19, H. cũng không thể về quê ở Trà Vinh.

Công an quận Ninh Kiều và UBND phường An Hòa đã mời H. đến làm việc liên quan đến nội dung vi phạm. Lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều và UBND phường An Hòa, đã phân tích và khẳng định tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với H. là đúng theo các quy định. H. sau đó đã nhận khuyết điểm và có đơn xin miễn giảm phạt nên được UBND phường An Hòa xem xét, đồng ý.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ, trong thời gian giãn cách, hạn chế người dân ra đường không có lý do chính đáng, các lực lượng làm nhiệm vụ của thành phố đã ra quân nhắc nhở và xử phạt hàng ngàn trường hợp với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.