Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Mofa)

Bà Hằng nhấn mạnh, Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo số 150 về các ranh giới biển.

Liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông, Việt Nam đã nhiều lần khẳng định quan điểm nhất quán và rõ ràng của mình, cả trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương. Theo đó Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

“Nhân dịp này, Việt Nam một lần nữa đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của UNCLOS và trật tự dựa trên luật lệ”, bà Hằng nói.

Trước đó, ngày 12/1, Mỹ công bố báo cáo chi tiết nhất từ trước đến nay để bác bỏ các yêu sách trái pháp luật của Trung Quốc trên Biển Đông, phủ nhận cả cơ sở lịch sử và địa lý mà Bắc Kinh sử dụng cho những đòi hỏi chiếm trọn Biển Đông.

Trong tài liệu nghiên cứu dài 47 trang, Cục Đại dương, Môi trường quốc tế và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Trung Quốc không có cơ sở nào theo luật pháp quốc tế cho yêu sách mà Bắc Kinh đưa ra để chồng lên vùng biển của Philippines, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác.