Việt Nam có hãng hàng không đầu tiên được bay thường lệ thẳng tới Mỹ

TPO - Vietnam Airlines vừa trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên được Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) chính thức chấp thuận đáp ứng toàn bộ yêu cầu về bảo đảm an ninh để khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ.

Với việc TSA xác nhận đáp ứng toàn bộ yêu cầu về bảo đảm an ninh để khai thác đường bay thẳng thương mại thường lệ đến Mỹ, Vietnam Airlines đã đạt được điều kiện cuối cùng để Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép bay thường lệ đến quốc gia này.

Trước khi chấp thuận, TSA đã kiểm tra, đánh giá các biện pháp, quy trình an ninh Vietnam Airlines đang áp dụng tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đáp ứng các quy định trong Bộ luật Mỹ (United States Codes), Quy chế Liên bang (Code of Federal Regulations), các quy định và sửa đổi khẩn cấp về an ninh hàng không đối với tiêu chuẩn, quy trình khai thác đường bay thẳng thường lệ đến Mỹ.

Vietnam Airlines được TSA phê chuẩn đủ năng lực bảo đảm an ninh để khai thác các chuyến bay thẳng thương mại thường lệ giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay San Francisco.

Dự kiến, sau khi được Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp phép bay thẳng thường lệ, chuyến bay thẳng đầu tiên sẽ được Vietnam Airlines khai thác vào cuối tháng 11 này. Đây là kết quả sau 20 năm chuẩn bị của hãng hàng không này để mở đường bay thẳng thường lệ Việt – Mỹ.

Trước đó, từ năm 2020 tới nay, Vietnam Airlines đã được nhà chức trách Mỹ cấp phép thực hiện các chuyến bay thẳng không thường lệ, mỗi năm 12 chuyến. Sau Vietnam Airlines, Bamboo Airways là hãng hàng không thứ hai của Việt Nam được Mỹ cấp phép thực hiện 12 chuyến bay thẳng không thường lệ giữa 2 nước trong năm nay.

Việc Vietnam Airlines đạt điều kiện bay thẳng thường lệ tới Mỹ mở ra cơ hội mới cho hàng không Việt Nam và hành khách đi lại giữa 2 nước. Tuy nhiên, để khai thác thương mại hiệu quả đường bay này cũng không dễ, khi thực tế từng có 2 hãng hàng không Mỹ bay thẳng tới Việt Nam, nhưng do thua lỗ nên đã phải dừng khai thác. Hãng khai thác đầu tiên đường bay này là United Airlines với đường bay tới sân bay Tân Sơn Nhất từ năm 2007, nhưng sau 5 năm phải tạm dừng khai thác tới nay. Sau đó, hãng Delta Airlines cũng bay tới Tân Sơn Nhất, nhưng rồi cũng phải dừng sau thời gian ngắn khai thác.

Theo một tính toán trước đây, Vietnam Airlines cần khoảng 5-10 năm mới có thể hòa vốn đường bay Việt – Mỹ, trong 5 năm đầu khai thác đường bay này sẽ lỗ khoảng 30 triệu USD/năm.