TPO - Sáng 8/7, người dân Tổ dân phố số 5 phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ phát hiện một bức tường ngăn Trường Mầm non Mai Dịch với ngõ 245 Mai Dịch bị đổ sập, đè vào nhiều ô tô.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thống kê có 13 ô tô bị ảnh hưởng do sự cố. Rất may không có thiệt hại về người trong vụ việc trên.

Được biết, đây là nơi trông giữ phương tiện ô tô của cư dân sinh sống tại khu vực này.

Một số người dân sinh sống đối diện hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra một phần do ảnh hưởng của mưa và gió mạnh từ đợt mưa to từ hôm qua đến nay.

Khu vực xảy ra sự cố thuộc ngõ 245 phố Mai Dịch

Bức tường bị sập đè bẹp đầu nhiều ô tô đỗ tại đây

Cận cảnh bức tường bị đổ sập sáng nay, 8/7

Nhiều khu vực bức tường vỡ thành nhiều mảnh, đè lên ô tô đỗ bên cạnh

Nguyên nhân được cho là do mưa lớn nhiều ngày qua khiến bức tường bị đổ sập