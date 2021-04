Từng tự ti với làn da nâu, hoa khôi 10x muốn hướng tới hình ảnh mạnh mẽ, tự chủ

Kỳ Duyên đang là sinh viên năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Phương Đông (Hà Nội).

Gây ấn tượng bởi khả năng trình diễn, ứng xử thông minh, vóc dáng thanh mảnh cùng làn da nâu khỏe khoắn, cô đã xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi tại Cuộc thi “Tài sắc Phương Đông” do Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Dân lập Phương Đông tổ chức.

Kỳ Duyên chia sẻ: “Danh hiệu Hoa khôi là động lực giúp mình nhìn nhận lại bản thân và trau dồi những kỹ năng, kiến thức còn thiếu”.

Sở hữu làn da nâu nổi bật, Kỳ Duyên được mọi người nhận xét “nhìn hơi Tây”. Tuy nhiên, trước đó nữ sinh đã từng tự ti và bị mọi người trêu trọc là “Duyên đen”. Đến giờ, cô bạn hoàn toàn tự tin với vẻ đẹp riêng biệt của mình và cố gắng chăm sóc làn da khoẻ mạnh hơn.

Cô bạn có nét đẹp và phong cách hiện đại

Không chỉ xinh đẹp, tài năng, yêu thích vẽ, cô bạn sinh năm 2002 còn là sinh viên năng động, học tập và rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.

Hiện tại, Kỳ Duyên muốn tập trung vào việc học và hoàn thành tốt trách nhiệm của một hoa khôi: “Mình muốn mọi người biết đến hình ảnh của sinh viên Đại học Phương Đông hoà đồng, năng động, thông minh và rất nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện”, nữ sinh bộc bạch.

Nói về công việc mong muốn trong tương lai, nữ sinh dự định theo đuổi công việc kinh doanh và xây dựng một doanh nghiệp riêng cho bản thân. Kỳ Duyên muốn hướng tới hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, tự chủ về mọi mặt.

Châm ngôn sống yêu thích của Kỳ Duyên là: “Forgive what you can’t forget. Forget what you can’t forgive” (Nếu không thể quên thì hãy tha thứ, nếu không thể tha thứ thì hãy quên).