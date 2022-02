TPHCM bảo vệ an toàn trường học

Ngành y tế TPHCM đang nỗ lực kiểm soát dịch

2 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng

Theo ghi nhận của hệ thống giám sát dịch bệnh COVID-19, tuần qua, TPHCM ghi nhận 2.934 trường hợp mắc bệnh, tăng gấp 3 lần so với tuần trước đó (ngày 5 - 11/2).

Qua điều tra dịch tễ, ngành y tế thành phố liên tiếp ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ và tại phường 5, quận Gò Vấp. Tại xã đảo Thạnh An, y tế địa phương phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong trường học. Ca bệnh này là một học sinh mầm non có triệu chứng sốt nhẹ trong giờ học. Trẻ được nhân viên y tế lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/2.

Từ ca bệnh chỉ điểm nêu trên, ngành y tế xã đảo đã mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết ca bệnh. Quá trình khoanh vùng nguy cơ đã phát hiện chuỗi lây nhiễm tại nhiều hộ gia đình sinh sống trên xã đảo. Cùng với việc xử lý dịch trong trường học, ngành y tế đang khẩn trương xử lý dịch tại hộ gia đình. Sở Y tế TPHCM đang tập trung các biện pháp hỗ trợ chuyên môn cho địa phương và xem xét lập trạm y tế lưu động chăm sóc F0 tại nhà trong trường hợp số F0 tăng cao.

Ngày 20/2, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, ở phường 5, quận Gò Vấp phát hiện một chuỗi lây nhiễm trong tu viện. Kết quả xét nghiệm, khoanh vùng nguy cơ cho thấy có 53 học sinh đang theo học các trường trung học cơ sở trong phường và 1 tu sĩ dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế khẩn trương thực hiện các bước kiểm soát nguy cơ lây nhiễm, đến nay đã cơ bản khoanh vùng được ổ dịch tại tu viện. Hầu hết các ca nhiễm bệnh đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Tất cả những trường hợp nhiễm bệnh đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại tu viện.

Chủ động bảo vệ an toàn cho trường học

Sau 1 tuần triển khai cho trẻ đi học trực tiếp trở lại, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Công tác chính trị, Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết, tỷ lệ trẻ đến trường đang gia tăng. Tuy nhiên, khi học sinh trở lại trường cũng gia tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, số ca F0 được ghi nhận tại trường học ngày càng nhiều, nhưng đều là những trường hợp bệnh nhẹ.

Hai tuần qua, các cơ sở giáo dục đều dạy học trực tiếp theo cấp độ 1 vì TPHCM, và 22 địa phương đều ở cấp 1. Trong tình huống dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của các địa phương sẽ có điều chỉnh việc dạy và học tại các cơ sở tùy theo cấp độ dịch.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, hiện tượng số ca mắc mới gia tăng trở lại sau Tết Nguyên đán đã được dự báo khi thành phố khôi phục các hoạt động lao động sản xuất, học tập, sinh hoạt xã hội. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp các trung tâm y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng và trường học. Theo đó, ngành y tế đang chủ động phối hợp và hướng dẫn các cơ sở giáo dục vệ sinh, khử khuẩn các lớp học, điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 để phát hiện sớm F0, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch COVID-19; lấy mẫu ngẫu nhiên nhóm ca bệnh để giải trình tự gen; xét nghiệm cho toàn bộ F1, theo dõi sức khỏe theo quy định...

Thời gian tới, Sở Y tế và Sở GD&ĐT TPHCM sẽ chủ động phối hợp trong công tác phòng, chống dịch tại trường học, không để dịch lây lan; tổ chức tập huấn phát hiện sớm và xử trí ban đầu đối với các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 phát hiện tại trường học cho nhân viên phụ trách y tế, giáo viên của các trường học. Ngành y tế sẽ phối hợp UBND quận huyện và ban quản lý ký túc xá các trường đại học kiểm soát và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh tại các ký túc xá, xem xét đề xuất thành lập khu cách ly y tế cho sinh viên là F0, F1.