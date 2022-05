Tin mới vụ tàu cá Quảng Trị bị đâm chìm trên biển

Khoảng 21h ngày 26/5, đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ tiếp nhận 6 ngư dân trên tàu cá Quảng Trị QT91588TS do ông Hoàng Ngọc An (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng. Con tàu này bị tàu khác đâm chìm vào chiều tối cùng ngày. Rất may, 6 ngư dân trên tàu cá QT91588TS được tàu cá do ông Lê Cường (ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh) làm thuyền trưởng, ứng cứu kịp thời.

Hình ảnh tàu cá Quảng Nam QNa90299TS đâm thẳng vào tàu cá Quảng Trị QT91588TS. Ảnh cắt từ clip.

Ngay trong đêm, đồn biên phòng đảo Cồn Cỏ kiểm tra sức khỏe, bố trí nơi nghỉ ngơi đồng thời tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu. Lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ cũng kịp thời có mặt, động viên ngư dân.

Thông tin ban đầu xác nhận, khoảng 17h45 ngày 26/5, tại tọa độ 17009’45’’N-107019’45’’E cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu QNa-90299TS đã đâm vào tàu cá QT91588TS do mâu thuẫn trong việc 2 tàu này thu mua hải sản trước đó.

Theo trình báo của ngư dân gặp nạn, chiều 26/5, tàu cá QT91588TS đang hoạt động ở vùng biển Cồn Cỏ, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc thì tàu bị tàu cá mang số hiệu QNa90299TS đâm thẳng vào mạn. Cú đâm khiến tàu cá QT91588TS bị chìm.

Những hình ảnh từ clip mà ngư dân cung cấp cho thấy, tàu cá QNa90299TS hướng thẳng vào tàu cá QT91588TS. Sau vài tiếng la hét, tàu cá QNa90299TS tông mạnh vào mạn tàu cá QT91588TS khiến 2 thuyền viên đứng ở mũi tàu phải nhảy xuống biển. Những thuyền viên còn lại cũng rơi xuống biển sau cú va chạm mạnh. Sau đó, tàu cá QNa 90299TS rời hiện trường; còn tàu cá Quảng Trị gãy, chìm. Ước tính vụ việc gây thiệt hại cho tàu cá QT91588TS khoảng 800 triệu đồng.

Vào khoảng 23h15 cùng ngày, tàu cá QNa 090299TS cập tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hội thuộc đồn biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị).

6 ngư dân tàu cá Quảng Trị rơi xuống biển được cứu và đưa lên đảo Cồn Cỏ.

Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, tàu cá mang số hiệu QNa90299TS do ông T.C.T (SN 1975, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là chủ, đồng thời cũng là thuyền trưởng. Tàu có 14 thuyền viên, là người ở nhiều tỉnh khác nhau gồm: Quảng Nam (4 người), Phú Yên (7 người), Quảng Trị (3 người).

Lúc tàu cập Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hội, thuyền viên thông báo thuyền trưởng và 1 thuyền viên bị thương và sức khỏe có vấn đề. Qua kiểm tra ban đầu, đồn biên phòng Triệu Vân nhận thấy 2 ngư dân bị rách phần mềm, tăng huyết áp nên phối hợp với đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị. Bộ đội Biên phòng cũng đưa toàn bộ thuyền viên tàu QNa90299TS lên bờ kiểm tra sức khỏe, cũng như để họ tường trình lại sự việc.

Ghi nhận tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, thuyền trưởng T.C.T bị thương ở lưng, còn thuyền viên B.V.Đ bị thương ở tay.

Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng dù rất may không thiệt mạng về người. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong việc thu mua hải sản giữa hai tàu cá.

Qua lấy lời khai ban đầu với người liên quan trên tàu cá QNa90299TS, 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc, tàu cá này đánh bắt tại vùng biển Quảng Bình và bán hải sản cho một tàu cá cũng ở Quảng Trị. Khi đang chuyển cá sang, thì xảy ra sự việc tàu cá QT91588TS va vào. Đến chiều 26/5, tàu cá QNa90299TS đến vùng biển Cồn Cỏ thì xảy ra mâu thuẫn với tàu cá QT91588TS.

Tàu cá QNa90299TS đang neo đậu tại bờ Nam cảng Cửa Việt sau khi đâm tàu cá QT91588TS trên vùng biển Cồn Cỏ.

Sau khi đâm tàu QT91588TS, thuyền trưởng T. điều khiển tàu rời đi rồi liên lạc với cơ quan chức năng Quảng Trị và Quảng Nam trình bày sự việc. Tiếp đó, tàu QNa90299TS di chuyển vào Trạm Kiểm soát Biên Phòng Phú Hội, đồn biên phòng Triệu Vân khai báo sự việc.