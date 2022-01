Thanh long miền Tây ‘đổ bộ’ TPHCM, người người chung tay ‘giải cứu’

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ thanh long cho người dân Long An trong tình hình xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn, ách tắc, Sở Công Thương Long An đã có văn bản kêu gọi các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh Long An hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản và tái sản xuất....