'Tay xách nách mang' trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Thông tin với PV Tiền Phong chiều nay, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Cty CP Bến xe Hà Nội cho biết, lượng khách về bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm hôm nay tăng gấp đôi so với ngày thường. Tuy nhiên, theo ông, đây là lượng khách tăng so với thời gian chịu ảnh hưởng dịch COVID-19, còn so với công suất bến mới đạt khoảng 40 đến 50%.

Tại bến Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe cho biết, đến cuối giờ chiều nay, lượng xe về bến khoảng 600 - 700 lượt xe với khoảng 7.000 hành khách, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Trọng Đảng