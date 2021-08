Tấn công thành viên tổ kiểm dịch vì bảo lãnh bạn qua chốt không được

TPO - Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn (Bình Định) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trương Quang Trường (51 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, TX An Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.