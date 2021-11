Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì về việc cắt ngang tầng nhà chung cư làm 2 bãi xe?

TPO - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho rằng việc cấp phép xây dựng nhà xe 2 tầng tại chung cư F-Home phục vụ cho việc đậu đỗ xe máy là phù hợp với yêu cầu công trình, đảm bảo an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy và góp phần đảm bảo điều kiện diện tích đậu xe theo quy định.

Ngày 15/11, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi về loạt sai phạm tại dự án chung cư F-Home (quận Hải Châu) mà Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra.

Theo đó, về sai phạm trong cấp phép xây dựng mà kết luận Thanh tra nêu, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, chung cư F-Home được UBND TP chấp thuận (Công văn số 5564/UBNDQLĐTh ngày 2/7/2013) cho Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng đầu tư chung cư Nhà ở xã hội tại lô đất số 16 Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng, diện tích khu đất 4.105,2m2, quy mô dự án 26 tầng, 760 căn hộ.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 1159/GPXD ngày 11/7/2013 theo quy mô công trình đã được chấp thuận.

Sau khi thi công xong phần móng, chủ đầu tư đề nghị cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai và Sở Xây dựng, Sở Công Thương có các công văn, thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu. Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư về điều chỉnh dự án từ hình thức nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND TP và được UBND TP thống nhất điều chỉnh tại Công văn số 3130/UBND-QLĐTh ngày 16/4/2014.

Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh thiết kế, Sở Xây dựng có những văn bản tham mưu và được UBND TP chấp thuận tại các Công văn 2398 ngày 3/4/2015, Công văn số 6713 ngày 25/8/2015 và Công văn số 2017 ngày 29/6/2016.

Hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh đã được Cục Quản lý các hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) thẩm định tại Văn bản số 970/HĐXD-QLDA ngày 17/10/2016.

Chung cư F-Home vừa được Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong quá trình quản lý dự án, đầu tư xây dựng... Ảnh: Nguyễn Thành

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chủ đầu tư vi phạm một số hành vi và đã bị Chủ tịch UBND TP, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng xử lý vi phạm theo quy định. Trong đó, hành vi vi phạm về bàn giao căn hộ cho khách hàng khi công trình chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, chấp thuận công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng làm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và tài sản.

Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư, Sở Xây dựng có thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu và có ý kiến đồng ý cho Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa công trình Chung cư F-Home vào sử dụng.

Đồng thời, Sở yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi công bãi đỗ xe 2 tầng tại tầng 1 và bãi đỗ xe tại thửa đất K12/4 Lý Thường Kiệt như đã cam kết và một số nội dung khác để hoàn chỉnh hồ sơ để tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Chung cư F-Home ở trung tâm TP Đà Nẵng.

Triển khai cam kết nêu trên, chủ đầu tư thực hiện việc xây dựng bãi đỗ xe 2 tầng tại tầng 1. Ban đầu, chủ đầu tư chưa thực hiện việc cấp phép xây dựng nên UBND quận Hải Châu lập biên bản đình chỉ thi công để hoàn thiện thủ tục. Sau đó, chủ đầu tư đã thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan và đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, hiện nay không có quy định về chiều cao của bãi đỗ xe máy. Tại khoản 2.2.1.22 của QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô có quy định “tại các lối đi và lưu trữ xe, chiều cao của các gian phòng và cổng tính từ mặt sàn đến mép dưới của phần kết cấu nhô ra và thiết bị treo phải vượt quá ít nhất 0,2m so với chiều cao ô tô lớn nhất và không nhỏ hơn 2m”. Do hiện trạng tầng 1 đã được thi công (tổng chiều cao 4m bao gồm dầm và sàn); nhằm đáp ứng diện tích đậu đỗ xe đảm bảo đủ cho cư dân; và bãi xe này phục vụ việc đậu đỗ xe máy. Do vậy, với chiều cao thông thủy tối thiểu 1,8m, về cơ bản là đảm bảo chiều cao để khai thác sử dụng.

Dân cư tại chung cư F-Home đang kêu cứu vì tầng 1 cao 4m được chủ đầu tư cắt ngang để làm thành 2 tầng để xe, trở thành "quả bom xăng" dưới tòa nhà 26 tầng. Ảnh: Minh Phương.

Hiện trạng công trình đang thi công nên chủ đầu tư chưa tháo dỡ, điều chỉnh vị trí hệ thống thông gió, chủ đầu tư cũng chưa dọn dẹp hàng hóa tại tầng 2 của bãi đỗ xe máy tại tầng 1, nên ảnh hưởng đến mỹ quan chung.

Về quy định độ dốc tầng hầm, Sở Xây dựng cho biết: theo hồ sơ cấp phép là 17%, đảm bảo theo quy chuẩn.

“Do vậy, việc cấp phép xây dựng nhà xe 2 tầng phục vụ cho việc đậu đỗ xe máy nêu trên là phù hợp với yêu cầu công trình, đảm bảo an toàn chịu lực; phòng cháy chữa cháy và góp phần đảm bảo điều kiện diện tích đậu xe theo quy định, tăng tiện ích công cộng cho công trình”, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng khẳng định.

Liên quan đến triển khai thực hiện Kết luận thanh tra liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, Sở Xây dựng cho biết: sẽ triển khai thực hiện trong thời gian đến theo đúng quy định.