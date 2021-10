Sao Việt: Hãy để mọi chuyện êm xuôi cho Phi Nhung nhẹ lòng, gia đình Cường sống bình yên!

Chiều 11/10, Hồ Văn Cường xác nhận đã được công ty quản lý của Phi Nhung giải quyết xong về tiền cát xê 5 năm đi hát. Hồ Văn Cường xin lỗi vì đã im lặng một thời gian dài nhưng vì có nỗi niềm riêng nên không thể lên tiếng. Cậu bé mong muốn mọi ồn ào khép lại để mẹ Nhung được yên nghỉ.

Cũng trong thông báo này, Hồ Văn Cường cho biết, thời gian tới cậu phải tự lập và cố gắng nhiều hơn. Đồng thời, Hồ Văn Cường và công ty quản lý của Phi Nhung chính thức dừng hợp tác.

Hồ Văn Cường cùng mẹ nuôi Phi Nhung và mẹ ruột của mình.

Sau khi ồn ào tiền cát xê được những người trong cuộc công khai trước dư luận, nhiều sao Việt bày tỏ quan điểm của mình.

Là một trong những người thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung, siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ: “Đã giải quyết xong chuyện em Hồ Văn Cường. Tặng thêm 500 triệu từ lời hứa của chị Nhung khi con ra riêng. Dù sao thì chị vẫn chọn cách bảo vệ con. Cho dù con đúng hay sai. Đó là chuyện riêng nhà chị Nhung hãy nên tôn trọng chị”.

Ca sĩ Nguyên Vũ viết: “Vấn đề của Hồ Văn Cường đã giải quyết xong. Tiền đi hát của em ấy sẽ chuyển vào sổ tiết kiệm do mẹ em ấy đứng tên. Bên cạnh đó em còn được nhận 500 triệu đồng tiền mặt do mẹ Phi Nhung cho riêng. Vậy là mọi chuyện nên khép lại đây. Hãy để người đã mất an lòng ra đi. Mong mọi người cũng đừng nặng lời với em ấy vì giờ này chắc tâm lý mất đi người thân yêu, mất đi chỗ dựa tinh thần cũng khiến em ấy hoang mang, trầm cảm rồi. Hãy vị tha bao dung như đúng tinh thần mà người mất lúc còn sống đã làm. Tất cả vì tình yêu thương. An nghỉ Phi Nhung yêu nhé”.

Diễn viên Lê Giang đồng tình với quan điểm của Nguyên Vũ. Cô nhấn mạnh: “Vậy đi, người mất đi, người ở lại, hãy để mọi chuyện êm xuôi cho Phi Nhung nhẹ lòng, cho gia đình Cường sống bình yên, nghe mà vui”.

Ca sĩ Phương Thanh thẳng thắn bày tỏ: "Chúng ta là người ngoài cuộc - ngoài nhân duyên và nghiệp của họ sẽ không hiểu cặn kẽ câu chuyện người ta. Mỗi người phải chịu thiệt xíu tiếng nói - bớt hơn thua 1 xíu, không phải cho chúng ta, mà chính là cho người đã mất được nhẹ nhàng, thanh thản. Vậy nhé mọi người. Xong rồi, ổn rồi. Để cho Phi Nhung không còn bận tâm gì chốn này nữa nhé”.

Cả 3 thành viên ban giám khảo cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016 từng nhiều lần bật khóc khi nghe Hồ Văn Cường hát.

Là một thành viên trong ban giám khảo cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016 - cuộc thi mà Hồ Văn Cường đoạt giải Quán quân, ca sĩ Tóc Tiên bày tỏ quan điểm với câu hỏi: “Em chỉ không hiểu nổi sao người lớn hùa nhau ăn hiếp thằng bé?".

Hiện tại, dư luận vẫn tranh cãi khá gay gắt về mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung cũng như câu chuyện tiền cát xê đi hát 5 năm của cậu bé. Nếu mọi chuyện được phía Phi Nhung giải quyết rõ ràng từ sớm thì có lẽ sẽ không dẫn đến những điều khó xử như hiện tại.