Phát hiện 2 đường dây đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

TPO - Ngày 19/4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố 10 đối tượng trong 2 đường dây tổ chức cho người Trung Quốc và Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Đưa 13 người Trung Quốc sang Campuchia

Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận hồ sơ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” từ Đồn Biên phòng Sông Trăng chuyển giao. Cụ thể, ngày 19/3, Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận hồ sơ vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” cho 13 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trần Văn Nghĩa (SN 1985, ngụ tỉnh Long An) cùng với một số người khác tham gia tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại thời điểm bị bắt, Nghĩa tìm cách đưa số hành lý của những người đã xuất cảnh trái phép đang tập kết bên bờ Nam sông Cái Cỏ để đưa sang Campuchia.

Đối tượng Trần Văn Nghĩa. Ảnh CA

Thời điểm này, lực lượng Đồn Biên phòng Sông Trăng, Công an và Quân sự xã Hưng Điền (huyện Tân Hưng) phát hiện trên bờ Nam sông Cái Cỏ có 6 balo, 1 túi xách và nhiều túi nilong. Kiểm tra bên trong phát hiện chứa nhiều đồ dùng cá nhân, 9 giấy Chứng minh nhân dân, 4 điện thoại di động, 1 máy tính bảng và 9 thẻ Ngân hàng các loại, tất cả đều in chữ Trung Quốc.

Trong khi đó, những người Trung Quốc đã được nhóm của Nghĩa đưa sang Campuchia, tuy nhiên khi đến nơi đã bị lực lượng Đồn Cảnh sát huyện TroPek (Campuchia) phát hiện và tạm giữ 13 người. Tất cả được đưa đi cách ly ở khu cách ly trường THPT Xăm Đech Hun Xen-huyện Compung Tro Pek.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh CA

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” đối với 9 đối tượng gồm: Trần Văn Nghĩa (SN 1985), Lê Thị Ánh (sinh năm 1970), Đặng Văn Sá Mál (sinh năm 1991), Nguyễn Trung Hiệp (sinh năm 1997), Thái Văn Phố (sinh năm 2000), Đặng Văn Khonl (sinh năm 1989), Đặng Phương Anh (SN 1985), Đặng Phương Em (sinh năm 1987) và Lê Thành Tâm (sinh năm 1994, cùng ngụ huyện Tân Hưng).

Người Việt sang Campuchia tìm việc

Một vụ án khác xảy ra vào ngày 24/2 khi Trạm kiểm soát Bưng Ràm (thuộc Đồn Biên phòng Sông Trăng) tuần tra phát hiện 14 trường hợp đang dùng xuồng vượt biên giới sang Campuchia trái phép.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Sông Trăng phát hiện 3 đối tượng có hành vi tổ chức cho 14 người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Các đối tượng tổ chức là Lê Thị Ánh (sinh năm 1970), Đặng Văn Sá Mál và Nguyễn Văn Chúc (cùng sinh năm 2003, cùng ngụ tỉnh Long An).

Đối tượng Đặng Văn Sá Mál. Ảnh CA

Kết quả điều tra, 14 người vượt biên trên đều thất nghiệp, đang muốn tìm việc làm. Thông qua mạng xã hội, nhóm người này được một trung tâm giới thiệu việc làm bên phía Campuchia nhận sẽ lo toàn bộ chi phí sang Campuchia và tìm công việc có thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng.

Sau đó, 14 người này được một người tự xưng là người của trung tâm giới thiệu việc làm bên phía Campuchia hướng dẫn cho họ tập trung tại 1 khách sạn ở TPHCM nghỉ lại để chờ sau đó có xe đưa đến huyện Tân Hưng (tỉnh Long An).

Tại đây nhóm của Ánh, Sá Mál và Chúc sẽ đón và đưa họ đến biên giới để tổ chức vượt biên sang Campuchia.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can đối với Ánh, Sá Mál và Chúc để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trong hai vụ án trên, có hai đối tượng Lê Thị Ánh (sinh năm 1970), Đặng Văn Sá Mál (sinh năm 2003) thực hiện hai vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.