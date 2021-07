Nước tràn vào nhà, 'phố biến thành sông' sau mưa lớn ở Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới nên từ đêm 22/7 đến 24/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.