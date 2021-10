NSƯT Đức Hải lên tiếng trở lại, quyết tâm vạch mặt Nhâm Hoàng Khang

Ngày 5/10, NSƯT Đức Hải cho biết ông chọn giải pháp im lặng bởi đó là đề xuất của cơ quan điều tra nhờ phối hợp. “Ngày 2/6, tài khoản cá nhân của tôi bị chiếm, tới ngày 3/6 thì tôi nhận được tin nhắn bị tống tiền. Ngay sau đó, ngày 4/6 tôi đã gửi đơn tố cáo đến Công an TPHCM. Ngày 14/6, Công an TP HCM đã có văn bản trả lời đã nhận được đơn và đang tiến hành xử lý. Cụ thể: Công an TPHCM đã chuyển đơn đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM. Trong thời gian Công an xử lý cũng có nhiều lần tôi được mời để cung cấp thông tin”- NSƯT Đức Hải nói.

Thông báo của cơ quan điều tra về đơn tố cáo của NSƯT Đức Hải

Ngoài lá đơn gửi Công an TPHCM, NSƯT Đức Hải còn cung cấp cho cơ quan điều tra những bằng chứng như tin nhắn, số tài khoản của một số đối tượng nặc danh uy hiếp, trong đó có tin nhắn yêu cầu Đức Hải phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân mang tên Nhâm Hoàng Khang. “Đó là hành động tống tiền và tôi quyết tâm làm tới cùng để vạch mặt kẻ phạm tội, tìm ra sự thật về sự vu khống có hệ thống và cố tình hạ uy tín của nghệ sĩ"- NSƯT Đức Hải kể thêm.

NSƯT Đức Hải

Đức Hải cũng cho biết, trong thời gian vừa qua ông bị mất mát rất nhiều, quán phở bị đóng cửa vì nhiều kẻ nặc danh bôi nhọ, uy tín của ông cũng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn thổi vô căn cứ. Nhưng Đức Hải cho rằng mình vẫn tin vào công lý, những kẻ vi phạm pháp luật chắc chắn sẽ bị trừng trị. "Vì thế tôi đã chọn giải pháp im lặng để hợp tác với cơ quan điều tra. Và tới giờ tôi nghĩ mình đã đúng”- NSƯT Đức Hải nói thêm.