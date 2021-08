Những thói quen ăn uống cần tránh để vòng bụng không 'xổ ra bèo nhèo'

Ăn không đủ chất xơ

Chất xơ không chỉ giúp chống táo bón và đầy hơi, mà còn giúp cảm thấy no lâu hơn. Những thực phẩm giàu chất xơ cũng giúp làm sạch ruột. Trong quá trình đào thải, chúng có thể giúp loại bỏ chất béo dư thừa và cholesterol.

Không uống đủ nước

Một quan niệm sai lầm phổ biến rằng uống nhiều nước sẽ góp phần gây đầy hơi, trong khi thực tế nó cho phép cơ thể tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Nước giúp chất xơ di chuyển và có thể giúp ngăn ngừa táo bón.

Uống rượu

Việc uống quá nhiều rượu sẽ tàn phá các vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh trong cơ thể chúng ta, có thể dẫn đến béo bụng.

Một số đồ uống có cồn cũng thường chứa đường, đặc biệt nếu ai thích cocktail hoặc rượu mạnh pha với nước ngọt. Nếu uống quá nhiều thì lượng calo tăng lên khá nhanh. Khi cơ thể nhận quá nhiều năng lượng từ rượu, sẽ không được sử dụng và cuối cùng được lưu trữ dưới dạng chất béo, gây béo bụng.

Ăn vặt trái cây sấy khô

Nhiều người nghĩ rằng ăn trái cây sấy khô sẽ lành mạnh hơn việc ăn kẹo, bánh quy hoặc các món ăn có đường khác, nhưng đã đến lúc bỏ việc này nếu bạn muốn giảm mỡ bụng.

Trái cây sấy khô chứa nhiều đường fructose có liên quan đến tăng cân và béo phì. Một khẩu phần trái cây sấy khô là 1 ounce tương đương với 28 gram đường. Vậy nên, không nên lạm dụng trái cây sấy khô làm món ăn vặt hàng ngày.

Nằm luôn sau bữa ăn

Nam giới bị bụng phệ, chị em phụ nữ bị béo bụng có thể do thói quen nằm luôn sau bữa ăn. Do nhiều người sau khi ăn no xong rất nhác vận động mà có xu hướng nằm xuống nghỉ ngơi,điều này đã khiến cho lượng mỡ thừa tích trữ ở phần bụng càng lớn gây bụng béo. Bởi thế mà thay vì nằm xuống ngay sau khi ăn thì bạn có thể đi lại nhẹ nhàng hay ngồi thẳng lưng khoảng một tiếng để cho hệ tiêu hóa được hoạt động hiệu quả và nhanh hơn.

Hút thuốc lá

Hút thuốc lá thường xuyên được xem là một trong những nguyên nhân chính gây bụng to, phệ và thậm chí còn khiến cho sức khỏe bị suy giảm. Để ngăn ngừa thói quen này, bạn có thể ăn nhiều thêm những món ăn có vị đắng để hạn chế được các cơn thèm thuốc lá.

Ăn quá nhiều tinh bột

Không cần phải cắt giảm hoàn toàn tinh bột để có được vòng bụng phẳng. Thực tế, các loại thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp no lâu và giữ cho hệ tiêu hóa luôn hoạt động tốt. Hạn chế tinh bột có thể có lợi cho một số người. Thay vì loại bỏ tinh bột khỏi chế độ ăn uống, hãy cân nhắc chỉ ăn tinh bột vào bữa sáng và bữa trưa, đồng thời lưu ý đến khẩu phần nên ưu tiên protein, rau và trái cây.

Chọn ngũ cốc tinh chế thay vì ngũ cốc thô

Các chuyên gia đồng ý rằng ngũ cốc thô như yến mạch, mì ống nguyên cám và bánh mì đen là những lựa chọn tốt hơn nhiều so với các loại ngũ cốc tinh chế (như bánh mì trắng và mì ống) trong việc giữ vòng eo ở mức ổn định.