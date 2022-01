Những 'quý cô tuổi Dần' xinh đẹp, tài năng

Mỹ Quỳnh có nhiều thành tích nổi bật như: Chứng nhận CVE và tiền mặt tìm ra 5 lỗ hổng trên sản phẩm của tập đoàn Oracle (Mỹ) năm 2021; Chứng nhận CVE và tiền mặt tìm ra 4 lỗ hổng trên sản phẩm của tập đoàn Oracle (Mỹ) năm 2020; Giấy khen và học bổng tiền mặt: “Sinh viên tiêu biểu ngành an toàn thông tin năm 2018” của Cục An toàn thông tin tặng; Học bổng sinh viên an toàn thông tin lần 1, 2, 3 trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam năm học 2018 - 2021...