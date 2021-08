Những bệnh viện nào ở Bình Dương sẽ được công bố kết quả xét nghiệm PCR?

Tối ngày 16/8, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho Tiền Phong hay, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa ký văn bản hỏa tốc gửi đến Viện Pasteur TPHCM đề nghị hỗ trợ địa phương thẩm định và cấp phép khẳng định xét nghiệm RT-PCR đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

Công văn nêu rõ các cơ sở y tế sẽ được thẩm định gồm: Trung tâm xét nghiệm Bionet (TP Thuận An); TTYT Thuận An; TTYT Dĩ An; TTYT TX Bến Cát; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex; Bệnh viện Vạn Phúc 1; Bệnh viện Đa khoa Phương Chi; BV Đa khoa Mỹ Phước. Công tác thẩm định được bắt đầu từ ngày 17/8.

Bình Dương đang thực hiện xét nghiệm toàn dân

Trước đó, ngày 15/8, báo Tiền Phong đăng bài viết với tiêu đề “Giải pháp nào để chặn dịch chững lại ở 'điểm nóng' Bình Dương?”. Nội dung bài viết phản ánh một số bất cập liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, phản ánh việc Bình Dương chậm tách F0 ra khỏi cộng đồng, doanh nghiệp xuất phát từ lý do chậm công bố kết quả xét nghiệm PCR.

Ngay sau khi báo phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành thẩm định các cơ sở y tế đảm bảo điều kiện để cấp phép công bố xét nghiệm PCR.