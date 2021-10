Nguy cơ 'bão chồng bão'

Ngày 10/10, tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số 7 của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, dù bão số 7 đã giảm cấp nhưng còn diễn biến phức tạp. Do đó, cần phải gia tăng chỉ đạo, giám sát và tuyên truyền đến người dân để không chủ quan. Đối với bão số 8, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát bởi cường độ bão đang mạnh hơn và đi nhanh hơn. Dự báo khoảng ngày 13, 14/10, bão số 8 vào đất liền.

Chiều 10/10, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo ban hành công điện gửi các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi 2 ngày phải cho tàu hỏa và đường bộ (liên tỉnh) hoạt động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ Văn Quốc gia, trưa ngày 10/10, bão số 7 (bão Lionrock) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 10/10, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định và suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo Phó Thủ tướng, hiện nay lượng người hồi hương từ các tỉnh phía Nam rất nhiều, có 26.000 người đang đi xe máy, đi bộ nên phải có giải pháp phối hợp chặt chẽ với các địa phương. “Trước khi bão số 8 vào phải công bố thông tin hằng ngày, hằng giờ, thông báo làm sao để bà con vùng bão đổ bộ biết. Giao các địa phương mời người dân về nhà văn hóa, khi bão qua thì mời bà con di chuyển. Trong điều kiện tiền, lương thực đều không còn mà gặp bão, dứt khoát phải hỗ trợ, đảm bảo cho bà con về quê”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện nay lượng lao động hồi hương rất hạn chế trong tiếp cận thông tin, nên nhiều người dân vẫn di chuyển về quê khi có mưa bão. “Như tại Hà Nam,12h đêm qua, chúng tôi yêu cầu giám đốc công an tỉnh dừng toàn bộ việc di chuyển của người dân, kể cả người di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Lực lượng công an chủ động báo cáo lãnh đạo tỉnh cho sử dụng một số nhà văn hóa để người dân tạm trú”, ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, từ ngày 5-10/10, trên tuyến quốc lộ 1 qua Hà Nam có 49 đoàn/5.709 người, đáng chú ý có 1.892 người dân đi bộ (có 153 trẻ em), rất nguy hiểm khi bão vào.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia dự báo, đêm 11/10 đến rạng sáng 12/10, bão Kompasu sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trên Biển Đông năm 2021. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 10/10, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động rất mạnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Ban chỉ đạo đã có công văn gửi tới TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai - nơi có lượng công nhân, lao động các tỉnh lớn, để thông báo cho bà con nắm được diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới. “Không cấm bà con về quê, nhưng thông báo cho bà con nắm được thông tin thời tiết 10 ngày tới, từ đó để bà con có thể lùi thời điểm về quê nhằm tránh rủi ro do thiên tai”, ông Hiệp nói.