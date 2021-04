Người phụ nữ cắt bỏ bộ móng 29 năm, từng lập kỷ lục Guinness thế giới

Theo Daily Mail, ngày 8/4 (theo giờ địa phương), Ayanna Williams đến từ Houston, Texas, Mỹ đã quyết định từ bỏ kỷ lục Guinness của mình, cắt ngắn móng tay mà bà đã nuôi trong hơn 29 năm qua.

Bà Ayanna Williams

Năm 2017, Ayanna nắm giữ kỷ lục Guinness là người phụ nữ sở hữu bộ móng tay dài nhất thế giới. Thời điểm đó, tổng chiều dài móng tay của bà (mười ngón tay cộng lại với nhau) là khoảng 18 inch (khoảng 5,5 mét). Trong 5 năm qua, tổng chiều dài móng tay của bà đã lên tới 24 feet (khoảng 7,3 mét) và móng dài nhất đạt 38 feet (khoảng 96 cm).

Bà Ayanna không nói rõ lý do vì sao quyết định cắt bộ móng của mình sau gần 30 năm. Bà rất vui mừng vì có thể trở lại cuộc sống bình thường, làm được nhiều việc đơn giản hằng ngày mà trước kia tưởng chừng như không thể như rửa bát, thay ga giường,…Sau khi cắt móng, bà nói rằng: “Cuối cùng cũng đã được giải thoát và cảm thấy các khớp ngón tay như được nới lỏng”.

Vì móng tay của Ayanna quá dài và dày nên những chiếc bấm móng tay bình thường không thể xử lý được. Vì vậy bác sĩ da liễu đã phải dùng một chiếc cưa điện nhỏ để giúp bà ấy xử lý cẩn thận. Trước khi cắt móng tay, Ayanna cũng đã làm lễ chia tay với "người bạn cũ", bà mất tổng cộng 2 lọ sơn và 20 tiếng đánh sơn móng tay.

Nói về bộ móng của mình, người phụ nữ này cho biết: “Hầu hết mọi người đều rất thích thú với chúng. Nếu người khác muốn nuôi móng, tôi cũng sẽ khuyến khích họ. Tại sao không? Đây là cuộc sống của bạn, đừng lo lắng về những gì người khác nói”.

Được biết, bộ móng tay của Ayanna sẽ được trưng bày trong bảo tàng tại triển lãm "Ripley's Believe It or Not!", nằm ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ. "Đây là di sản của tôi cho thế hệ tương lai", bà hài hước nói.

Trước Ayanna, một phụ nữ người Mỹ ở Thành phố Salt Lake tên là Lee Redmond là người nắm giữ kỷ lục về "bộ móng tay dài nhất thế giới". Tổng cộng móng tay của bà dài 8,7 mét, chiều dài tối đa của một chiếc móng tay là 89 cm. Bà Lee dành vài giờ mỗi ngày để bảo vệ móng tay, bao gồm ngâm chúng trong dầu ô liu và bôi chất làm cứng lên từng móng để đảm bảo chúng không bị gãy. Tuy nhiên, dù đã được bảo vệ cẩn thận như vậy nhưng móng tay của Lee đã bị gãy trong một vụ va chạm. "Tôi đã chăm sóc chúng trong 30 năm, nhưng chúng đã biến mất trong tích tắc", bà chia sẻ.

Bà Lee Redmond

Hà Trang